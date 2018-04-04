Россия не начнет масштабную войну на всей территории Украины и скоро оставит Донбасс.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в своем,передает со ссылкой на .

По его словам, украинская система транзита газа является незаменимой для , следовательно скоро Путин будет вынужден прекратить военное давление, усилив политическое.

"Слова Миллера означают, что войны на украинской территории не будет. Не будем не в ближайшее время - а не будет никогда, по крайней мере, пока Европа использует российский газ", - написал журналист.

Он считает, что сейчас украинцы имеют отличный шанс для важных изменений. Вопрос лишь в том, как они им воспользуются.

"Украине предоставляется уникальный исторический шанс для государственного строительства. У нас есть время и у нас будет мир. Дело теперь только в том, как мы используем этот шанс", - отметил Портников.

Более того, в ближайшие годы Кремль сам начнет обеспечивать территориальную целостность Украины.

"Нам вернут Донбасс, начнут переговоры по Крыму. Потому что и Донбасс, и Крым нужны были России как плацдармы для наступления на Украину. Наступление, не состоится, потому что сохранение украинской газотранспортной системы для российских нужд исключает использования авиации и танковых армий, необходимых для быстрой успешной кампании ", - объяснил журналист.

Портников отметил, что для России очень важно сохранение энергетических интересов. Ведь от этого зависит как материальное обогащение самой страны, так и обогащение Путина и его окружения. Поэтому попытается вернуться к модели государственно-политического сотрудничества с Украиной.

"Не будем забывать, что" "не зря называют" кошельком Путина ", - отметил Портников.

Кремль использует целый запас лжи, чтобы замести следы отравления Скрипаля и его дочери в Великобритании. Такое мнение высказал прежний министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

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