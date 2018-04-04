|Журналист рассказал, что мешает России начать масштабную войну в Украине
|04.04.2018 22:16
|
Россия не начнет масштабную войну на всей территории Украины и скоро оставит Донбасс.
Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в своем,передает со ссылкой на .
По его словам, украинская система транзита газа является незаменимой для , следовательно скоро Путин будет вынужден прекратить военное давление, усилив политическое.
"Слова Миллера означают, что войны на украинской территории не будет. Не будем не в ближайшее время - а не будет никогда, по крайней мере, пока Европа использует российский газ", - написал журналист.
Он считает, что сейчас украинцы имеют отличный шанс для важных изменений. Вопрос лишь в том, как они им воспользуются.
"Украине предоставляется уникальный исторический шанс для государственного строительства. У нас есть время и у нас будет мир. Дело теперь только в том, как мы используем этот шанс", - отметил Портников.
Более того, в ближайшие годы Кремль сам начнет обеспечивать территориальную целостность Украины.
"Нам вернут Донбасс, начнут переговоры по Крыму. Потому что и Донбасс, и Крым нужны были России как плацдармы для наступления на Украину. Наступление, не состоится, потому что сохранение украинской газотранспортной системы для российских нужд исключает использования авиации и танковых армий, необходимых для быстрой успешной кампании ", - объяснил журналист.
Портников отметил, что для России очень важно сохранение энергетических интересов. Ведь от этого зависит как материальное обогащение самой страны, так и обогащение Путина и его окружения. Поэтому попытается вернуться к модели государственно-политического сотрудничества с Украиной.
"Не будем забывать, что" "не зря называют" кошельком Путина ", - отметил Портников.
Кремль использует целый запас лжи, чтобы замести следы отравления Скрипаля и его дочери в Великобритании. Такое мнение высказал прежний министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.