|Киевсовет попросит Раду запретить продажу спиртного в детских игровых комнатах
|04.04.2018 22:18
|
В большинстве игровых комнат столицы есть лицензии на продажу алкогольных напитковКиевский городской совет намерен просить Верховную Раду запретить продажу спиртного в детских игровых комнатах.
Фото: из открытых источников
На заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта депутаты согласовали проект обращения в Раду о запрете продажи алкоголя и табачных изделий на территории детских игровых комнат, сообщает сайт Киевсовета.
Согласно проекту решения, предлагают законодательно определить понятие "детская игровая комната".
Также целью является "запрет продажи, употребления пива и алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин и табачных изделий в детских комнатах, функционирующих в торгово-развлекательных центрах и других общественных местах общего пользования".
Указанные изменения депутаты предлагают внести в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий". Проект решения поддержала постоянная комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.
"На сегодняшний день в большинстве игровых комнат, которые находятся в Киеве, есть лицензии на продажу алкогольных напитков. То есть употреблять спиртное в таких детских комнатах абсолютно легально", - отметила соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Юлия Лобан.
Напомним, что Верховная Рада предоставила органам местного самоуправления специальные полномочия устанавливать ограничения или запрет на продажу субъектами хозяйствования (кроме заведений ресторанного хозяйства) пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин в определенное время суток.