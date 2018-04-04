В большинстве игровых комнат столицы есть лицензии на продажу алкогольных напитков

На заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта депутаты согласовали проект обращения в Раду о запрете продажи алкоголя и табачных изделий на территории детских игровых комнат, сообщает сайт Киевсовета.

Согласно проекту решения, предлагают законодательно определить понятие "детская игровая комната".

Также целью является "запрет продажи, употребления пива и алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин и табачных изделий в детских комнатах, функционирующих в торгово-развлекательных центрах и других общественных местах общего пользования".

Указанные изменения депутаты предлагают внести в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий". Проект решения поддержала постоянная комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.

"На сегодняшний день в большинстве игровых комнат, которые находятся в Киеве, есть лицензии на продажу алкогольных напитков. То есть употреблять спиртное в таких детских комнатах абсолютно легально", - отметила соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Юлия Лобан.