|Закон о реинтеграции Донбасса оспорили в КСУ - нардеп
|04.04.2018 22:20
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Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" оспаривают в Конституционном суде. Об этом корреспонденту сообщил народный депутат Украины от фракции БПП, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.
"Оспаривают (закон о реинтеграции Донбасса - ред.) в Конституционном суде", - сообщил И.Винник.
В то же время, нардеп отказался сообщить какие-то детали, добавив, что пока они ему еще неизвестны.
Напомним, 18 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса. За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов.
Уже 20 февраля, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.
24 февраля, Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", который называют законом о реинтеграции Донбасса, отныне вступил в силу.