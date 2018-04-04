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"Проснись, Америка". В России объявили о создании информагентства, которое будет бороться с "гегемонией властей США"
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04.04.2018 22:22
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По мнению пропагандистского Федерального агентства новостей из РФ,
американцы не получают объективной и независимой информации о
событиях в США и мире. По мнению российских пропагандистов, в США
нужно продвигать свою информацию Фото: ЕРА "Сконцентрируется на
продвижении информации и проблемах, которые замалчиваются крупными
американскими изданиями, подконтрольными политической элите
США", – говорится в сообщении.По мнению пропагандистов,
"граждане США не получают объективную и независимую информацию о
происходящих на территории Америки и во всем мире
событиях"."Федеральное агентство новостей не собирается мириться с
гегемонией властей США в информационном поле и объявляет о запуске
проекта "Проснись, Америка!", – заявили они.По данным РБК,
созданное в 2014 году ФАН является частью "фабрики медиа",
объединяющей 16 порталов, которые связаны друг с другом либо общим
адресом, либо общим руководителем, либо уникальным идентификатором
сервисов Google. Возможным инвестором обеих "фабрик" назывались
структуры хорошо знакомого с президентом РФ Владимиром Путиным
бизнесмена Евгения Пригожина.
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