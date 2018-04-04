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"Проснись, Америка". В России объявили о создании информагентства, которое будет бороться с "гегемонией властей США"
04.04.2018 22:22
По мнению пропагандистского Федерального агентства новостей из РФ, американцы не получают объективной и независимой информации о событиях в США и мире. По мнению российских пропагандистов, в США нужно продвигать свою информацию Фото: ЕРА "Сконцентрируется на продвижении информации и проблемах, которые замалчиваются крупными американскими изданиями, подконтрольными политической элите США", – говорится в сообщении.По мнению пропагандистов, "граждане США не получают объективную и независимую информацию о происходящих на территории Америки и во всем мире событиях"."Федеральное агентство новостей не собирается мириться с гегемонией властей США в информационном поле и объявляет о запуске проекта "Проснись, Америка!", – заявили они.По данным РБК, созданное в 2014 году ФАН является частью "фабрики медиа", объединяющей 16 порталов, которые связаны друг с другом либо общим адресом, либо общим руководителем, либо уникальным идентификатором сервисов Google. Возможным инвестором обеих "фабрик" назывались структуры хорошо знакомого с президентом РФ Владимиром Путиным бизнесмена Евгения Пригожина.

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