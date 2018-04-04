Прогнозная себестоимость производства угля на государственных шахтах в 2018 году составит 2 937,3 грн за тонну

Об этом сообщает delo.ua со ссылкой на документ пресс-службы Минэнергоугля.

"Министерство энергетики и угольной промышленности повысило предельную цену на уголь, произведенный государственными угледобывающими предприятиями, на 4,5% (на 110 грн/тонна) - до 2535 грн/тонна (без НДС и расходов на транспортировку) с 2 апреля", - сообщается в документе.

По данным Миненергоуля, прогнозная себестоимость производства угля на государственных шахтах в 2018 году составит 2 937,3 грн за тонну.

"Учитывая указанное, индикативная цена 1 тонны угля для ГК ТЭС и ТЭЦ Украины должна составлять 2535 грн за тонну (без НДС и расходов на транспортировку) при средней калорийности украинского угля газовой группы 5200 ккалл", - говорится в документе.

В ведомстве отмечают, что такая цена соответствует цифре, рассчитанной по методике НКРЕКУ ("Роттердам+") для декабря 2017 года - марта 2018 года. Вместе с тем, по данным Минэнергоугля, себестоимость производства угля на государственных шахтах еще выше - 2937,3 грн/тонна.

Напомним, в начале октября польское издание Dziennik Gazeta Prawna сообщило, что уголь антрацит с ОРДЛО полулегально попадает в Польшу , а доходы от этого получал, в частности, так называемый экс-лидер вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий.