|Минэнергоугля повысило цену на уголь с государственных шахт
|04.04.2018 22:26
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Прогнозная себестоимость производства угля на государственных шахтах в 2018 году составит 2 937,3 грн за тоннуМинистерство энергетики и угольной промышленности повысило предельную цену на уголь, произведенный государственными угледобывающими предприятиями.
Фото: atn.ua
Об этом сообщает delo.ua со ссылкой на документ пресс-службы Минэнергоугля.
"Министерство энергетики и угольной промышленности повысило предельную цену на уголь, произведенный государственными угледобывающими предприятиями, на 4,5% (на 110 грн/тонна) - до 2535 грн/тонна (без НДС и расходов на транспортировку) с 2 апреля", - сообщается в документе.
По данным Миненергоуля, прогнозная себестоимость производства угля на государственных шахтах в 2018 году составит 2 937,3 грн за тонну.
"Учитывая указанное, индикативная цена 1 тонны угля для ГК ТЭС и ТЭЦ Украины должна составлять 2535 грн за тонну (без НДС и расходов на транспортировку) при средней калорийности украинского угля газовой группы 5200 ккалл", - говорится в документе.
В ведомстве отмечают, что такая цена соответствует цифре, рассчитанной по методике НКРЕКУ ("Роттердам+") для декабря 2017 года - марта 2018 года. Вместе с тем, по данным Минэнергоугля, себестоимость производства угля на государственных шахтах еще выше - 2937,3 грн/тонна.
Напомним, в начале октября польское издание Dziennik Gazeta Prawna сообщило, что уголь антрацит с ОРДЛО полулегально попадает в Польшу, а доходы от этого получал, в частности, так называемый экс-лидер вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий.
В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что ситуация с закупкой Польшей угля с оккупированных районов Донбасса - это "не по-партнерски".