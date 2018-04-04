С начала российской вооруженной агрессии Украина и Россия приостановили действие или разорвали 44 договора (1 межгосударственный, 25 межправительственных и 18 межведомственных). Об этом на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает .

"До 2014 года Украиной и РФ был заключен 451 международный договор. После начала вооружённой агрессии мы начали инвентаризацию правовой базы двусторонних отношений с Россией... По состоянию на апрель 2018 года по нашим данным было выполнены все необходимые внутригосударственные процедуры и принято решение о приостановлении или остановке действия одного межгосударственного договора, 25 межправительственных договоров (20 по инициативе Украины, 5 - России), 18 межведомственных договоров", - сказала Зеркаль.

Как сообщал , 26 марта в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Украина приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов. В ответ Россия также выслала 13 украинских дипломатов.

Раньше Зеркаль заявила, что в Украине все еще осталось 66 российских дипломатов.

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