|Як діти з "Голосу країни" привітали Монатіка з днем народження? (ФОТО)
|04.04.2018 22:32
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День народження - не привід відміняти виступ на "Вечорі прем'єр з Катею Осадчею", тож Монатік першого квітня з'явився на сцені, здивувавши глядачів появою. Втім, хто сказав, що потрібно відмовлятися від подарунків?
Так, відомого співака та тренера "Голос країни. Діти" привітали його підопічні, приїхавши на концерт та подарувавши Монатіку його "солодку копію" - торт, на якому була фігурка співака.
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