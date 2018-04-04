Переговоры лидеров "нормандской четверки" без российского президента Владимира Путина будут свидетельствовать о том, что мир не хочет слышать мнение Кремля.

Об этом сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак,передает со ссылкой на .

"Если информация верна, что будут встречаться без Российской Федерации, то становится понятным, что точка зрения Российской Федерации уже не очень интересует весь мир", - сказал Гримчак.

"Дело в том, что Советский Союз был намного мощнее, чем нынешняя - человеческие ресурсы, техника. На сегодняшний день после Солсбери, малазийского "Боинга", мы убедили мир, что то, что происходит на востоке Украины - это российская агрессия. Цивилизованный мир объединился в коалицию против международного террориста - Российской Федерации", - пояснил замминистра.

Накануне российские СМИ сообщили, что саммит лидеров стран "нормандской четверки" может пройти без российского президента Владимира Путина. , и Эммануэль Макрон могут встретиться в мае в городе Аахен на западе Германии. Обсудят вопрос введения миротворцев на Донбасс.

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