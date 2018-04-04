|Емельян отрицает возможные риски для начала работы Ryanair в "Борисполе"
|04.04.2018 22:34
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Ранее глава "Борисполя" жаловался, что Ryanair может создать коллапс в аэропортуМинистр инфраструктуры Владимир Емельян отрицает возможные риски для начала работы лоу-кост авиакомпании Ryanair в международном аэропорту "Борисполь".
Владимир Омелян. Фото: slovoidilo.ua
Об этом он заявил, комментируя высказывания главы аэропорта Павла Рябикина, передает "Интерфакс-Украина".
"Все будет хорошо", - коротко сказал Емельян.
Ранее Рябикин заявил, что лоукостер Ryanair может создать коллапс в аэропорту "Борисполь" из-за желания летать в часы с пиковыми нагрузками.
Ранее глава Ryanair Майкл О'Лири заявил, что Президент Петр Порошенко и министр инфраструктуры Владимир Емельян способствовали приходу лоукостера в Украину.
Напомним, что ирландский лоукостер Ryanair откроет 10 рейсов из Киева и 5 из Львова. Соглашение между авиакомпанией и аэропортом "Борисполь" подписали 23 марта.
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