|Грибаускайте о встрече лидеров стран Балтии с Трампом: Мы сказали ему, что украинские военные - герои
|04.04.2018 22:38
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https://www.facebook.com/chastime/videos/1903854046315970/
3 апреля в Вашингтоне прошел саммит трех стран Балтии и США, основными темами которого стали реформа НАТО и безопасность балтийского региона.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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