Президент США Дональд Трамп понимает ситуацию в Украине, считает президент Литвы Даля Грибаускайте. Грибаускайте: Украина создала армию, которая способна себя защитить Фото: EPA ."Мы говорили о поведении России, безопасности в Украине и, конечно, поддержке Украины. Я считаю, что президент Трамп понимает Украину. Он спрашивал об украинских военных, о том, как Украина защищается. И, конечно, мы сказали, что ваши военные – герои, что они могут бороться за свою страну, за независимость, и Украина создала армию, которая способна себя защитить", – заявила она. https://www.facebook.com/chastime/videos/1903854046315970/ 3 апреля в Вашингтоне прошел саммит трех стран Балтии и США, основными темами которого стали реформа НАТО и безопасность балтийского региона.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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