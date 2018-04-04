Боевики также обстреливают беспилотники СММ ОБСЕ

Об этом заявила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook .

"Пасхальное" перемирие длилось только 10 минут. В период с 30 марта по 2 апреля 2018 года со стороны НЗФ ОРДЛО/РФ зафиксировано 101 обстрел, из них 93 - прицельные. Стоит отметить, что заявление ТКГ за "пасхального перемирие" поддержали лидеры стран Нормандской четверки, в том числе и президент РФ, однако тишина не воцарилась", - отметила Олифер.

Она добавила, что боевики также системно обстреливают беспилотники СММ ОБСЕ.

"Только один отчет миссии по 30 марта 2018 года сообщает о 3 обстрелах беспилотников ОБСЕ, которые подверглись атаке на территории ОРДЛО", - добавила Олифер.

Напомним, на Донбассе с 00:01 30 марта начало действовать очередное перемирие, на этот раз оно приурочено к пасхальным праздникам.

В ОБСЕ отметили важность соблюдения приказов о прекращении огня, а также дисциплинарных мер в случае нарушения договоренностей. Отмечена важность отказа от наступательных действий и разведывательных операций, неприменение ответного огня, а также отвода оружия.