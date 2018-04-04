Главными победителями в церемонии “Герои спортивного года-2017”, проходившей в Украинском доме, стали фехтовальщица Ольга Харлан и боксер Александр Хижняк, сообщает со ссылкой на НОК Украины.

В номинации спортсменка Украины 2017 года победителем стала Ольга Харлан на счету которой звание чемпионки мира в фехтовании на саблях. Номинантками также были теннисистка Элина Свитолна и призер чемпионата мира по борьбе Юлия Ткач.

Лучшим спортсменом между мужчин стал боксер Александр Хижняк. На его счету выигранные чемпионаты мира, Европы, а также добытые звание лучшего боксера мира и Европы прошлого года.

В борьбе за престижную медаль боксер опередил гимнаста Олега Верняева и пловца Михаила Романчука.

Отметим, что отбор претендентов и номинантов Церемонии проходил в 3 этапа. Сначала экспертная комиссия специалистов Национального олимпийского комитета и Министерства молодежи и спорта провела детальный анализ выступлений наших спортсменов на главных спортивных стартах года, подготовив расширенный список претендентов в каждой номинации (6-8 человек).

После этого в течение двух недель проходило голосование спортивных журналистов нашей страны. По итогам голосования, в котором приняло участие 212 ведущих спортивных журналистов из всех регионов, была определена тройка претендентов, между которых “академики” выбрали победителей в каждой номинации.

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