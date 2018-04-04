за оставшееся до выборов время Трамп попытается заключить как минимум две успешные сделки: по ядерной программе КНДР и по Украине с РФ.

Не иначе как сенсацией можно воспринимать новость о том, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 20 марта Дональд Трамп предложил ему провести двустороннюю встречу в Вашингтоне, о чем на днях стало известно из американских СМИ. Особенно на фоне высылки из США 60 российских дипломатов и закрытия консульства в Сиэтле в знак солидарности с Великобританией после отравления российского экс-разведчика Скрипаля, информирует svodka.net.

Казалось бы, двусторонние отношения РФ и США только что пробили очередное «дно»…

К этому также следует добавить недавние ключевые перестановки в его администрации – назначении на пост госсекретаря и советника по национальной безопасности двух матерых «ястребов» – Майка Помпео и Джона Болтона соответственно, которые также хорошо известны своей ярой и непримиримой антироссийской позицией.

И тут такой неожиданный ход со стороны американского президента. Но это лишь на первый взгляд.

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Стоит напомнить, что одной из главных причин смен двух ключевых фигур в сфере внешней политики и безопасности связано с расхождением во взглядах по ключевым вызовам для США в сфере международной безопасности – ядерным программам Северной Кореи и Ирана.

Как известно, уже экс-госсекретарь Рэкс Тиллерсон был категорически против проведения еще одной потенциально исторической встречи – Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. И его отставка последовала буквально сразу после согласия Трампа на встречу с северокорейским лидером в марте. Возможная встреча, как известно, анонсируется на май. И предложение Ким Чен Ына последовало после ввода очередных санкций против КНДР. То есть – в результате максимального санкционного давления.

Тот же трюк Трамп сейчас пытается реализовать и по отношению к РФ: максимально повысить ставки за счет усиления международного давления на Кремль используя несчастный случай в Солсбери, а затем заключить «хорошую» сделку, переубедив своих партнеров по переговорам, что предложенные им условия являются максимально приемлемыми для них в сложившиеся ситуации. Подобную тактику ведения переговоров, являющейся ключом к успехам Трампа в бизнесе по его же мнению, он не раз описывал в своих многочисленных интервью и книге.

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Ведь именно благодаря обещаниям своим избирателям заключить «много успешных сделок» он и победил на выборах в 2016 году. Сейчас же, когда на носу «промежуточные» выборы в Конгресс, от результатов которых напрямую будут зависеть его перспективы переизбрания в 2020 году, как раз настала пора для их заключения. Ведь пока в этом плане в сфере международной безопасности Трампу отдельно похвастаться нечем.

Так что за оставшееся до выборов время Трамп попытается заключить как минимум две успешные сделки: по ядерной программе КНДР и по Украине с РФ. При этом, на мой взгляд, вторая выглядит намного более реалистичной, учитывая вовлеченных в конфликт глобальных и региональных игроков.

Однако учитывая «токсичность» сотрудничества с Москвой в США на фоне неутихающего Kremlingate и расследования спецпрокура Мюллера, который «копает» под Трампа очень глубоко, единственный шанс для этого – заключить сделку с позиции силы. Этим и объясняются согласие Трампа на высылку российских дипломатов и закрытия консульства в Сиэтле еще до окончания расследования Великобританией по делу отравления Скрипаля.

В то же время Трамп посылает Москве и другие сигналы. Так, во время вчерашней встречи с лидерами стран Балтии американский президент в очередной раз заявил, что он хотел бы наладить отношения с Кремлем и что это хорошо для интересов США. И он по-прежнему на это надеется.

Кроме того еще одним сигналом Кремлю можно расценивать и его последнее заявление о том, что уже в ближайшее время США могут уйти из Сирии после окончательной победы над ИГИЛ – еще одной «горячей» точки, где пересекаются интересы США и РФ. Безусловно, «сирийский вопрос» также может стать одним из повестки возможной встречи. Как и переговоры о ядерных программах КНДР и Ирана, на которые у Кремля также есть определенные рычаги давления.

И сейчас, по сути, мяч на стороне Кремля. И здесь ключевым моментом, от которого во многом и будут зависеть перспективы возможной встречи Трампа с Путиным до выборов в Конгресс, является проведение очередной встречи помощника президента РФ В. Суркова и спецпредставителя госдепартамента К. Волкера по Украине.

На которой, как анонсировалось после январской встречи в Дубае, Москва обещала дать встречные предложения на «новые» инициативы американской стороны по миротворцам ООН на Донбассе. Которые, напомню, если верить господину Суркову, показались российской стороне тогда «очень конструктивными». Так что ответа Кремля осталось подождать совсем недолго. И если такая встреча в ближайший месяц состоится, по ее итогам и станет известно, насколько реалистичной будет саммит Трампа с Путиным в Вашингтоне.

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