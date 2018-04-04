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В террористической "ДНР" заявили, что к 10 годам тюрьмы приговорили дончанку, якобы шпионившую в пользу СБУ
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04.04.2018 22:45
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Боевики "ДНР" сообщили, что жительница Донецка собирала и
передавала Службе безопасности Украины данные о работе местного
фонда государственного имущества и его сотрудниках. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Боевики "ДНР" заявили, что
женщина передавала данные "иностранной разведке" Фото: smdnr.ru
"Жительница Донецка осуждена на 10 лет за шпионаж. Приговором
военного трибунала на правах палаты верховного суда ДНР гражданка
Г. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного
статьей 321 Уголовного кодекса ДНР", – говорится в сообщении.В
"генпрокуратуре" сообщили, что женщина, которая работала в
государственных структурах террористической "ДНР", в сентябре 2015
года якобы прибыла в Запорожье, где дала согласие на сотрудничество
со Службой безопасности Украины. В "ДНР" уверяют, что она собирала
и передавала данные, касающихся ее служебной деятельности."Выполняя
задание иностранной разведки, в период с февраля по октябрь 2016
года Г. посредством сети интернет передавала в СБУ сведения о
сотрудниках фонда государственного имущества, а также иную
интересующую информацию о деятельности фонда", – говорится в
сообщении. Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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