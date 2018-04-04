Боевики "ДНР" сообщили, что жительница Донецка собирала и передавала Службе безопасности Украины данные о работе местного фонда государственного имущества и его сотрудниках. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Боевики "ДНР" заявили, что женщина передавала данные "иностранной разведке" Фото: smdnr.ru "Жительница Донецка осуждена на 10 лет за шпионаж. Приговором военного трибунала на правах палаты верховного суда ДНР гражданка Г. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 321 Уголовного кодекса ДНР", – говорится в сообщении.В "генпрокуратуре" сообщили, что женщина, которая работала в государственных структурах террористической "ДНР", в сентябре 2015 года якобы прибыла в Запорожье, где дала согласие на сотрудничество со Службой безопасности Украины. В "ДНР" уверяют, что она собирала и передавала данные, касающихся ее служебной деятельности."Выполняя задание иностранной разведки, в период с февраля по октябрь 2016 года Г. посредством сети интернет передавала в СБУ сведения о сотрудниках фонда государственного имущества, а также иную интересующую информацию о деятельности фонда", – говорится в сообщении. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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