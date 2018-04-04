|В парламенте Франции сократят на треть количество депутатов
|04.04.2018 22:50
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Мероприятия, которые соответствуют предвыборным обещаниям президента Эммануэля Макрона, являются результатом соглашения между его центристским правительством и контролируемым оппозицией СенатомФранция внедряет масштабную институциональную реформу, согласно которой количество парламентариев в обеих палатах парламента будет сокращено на треть.
Эммануэль Макрона. Фото: Reuters
Реформу в среду представил премьер-министр Эдуар Филипп, сообщает Reuters.
Мероприятия, которые соответствуют предвыборным обещаниям президента Эммануэля Макрона, являются результатом соглашения между его центристским правительством и контролируемым оппозицией Сенатом, поддержка которого необходима для проведения реформы.
Количество избранников в Национальную ассамблею Франции (нижней палаты парламента) на выборах 2022 составит 404 депутата вместо 577. Количество французских сенаторов будет уменьшено с 348 до 244.
Кроме того, 15% членов парламента на выборах 2022 избираться по пропорциональной системе голосования.
"Эти законопроекты будут помогать глубокому обновлению политической и парламентской жизни в духе ответственности, репрезентативности и эффективности", - прокомментировал реформу Эдуард Филипп.
Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет реорганизовать ислам во Франции, чтобы "сохранить национальное единство и возможность свободного сознания".