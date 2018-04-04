Мероприятия, которые соответствуют предвыборным обещаниям президента Эммануэля Макрона, являются результатом соглашения между его центристским правительством и контролируемым оппозицией Сенатом

Реформу в среду представил премьер-министр Эдуар Филипп, сообщает Reuters .

Мероприятия, которые соответствуют предвыборным обещаниям президента Эммануэля Макрона, являются результатом соглашения между его центристским правительством и контролируемым оппозицией Сенатом, поддержка которого необходима для проведения реформы.

Количество избранников в Национальную ассамблею Франции (нижней палаты парламента) на выборах 2022 составит 404 депутата вместо 577. Количество французских сенаторов будет уменьшено с 348 до 244.

Кроме того, 15% членов парламента на выборах 2022 избираться по пропорциональной системе голосования.

"Эти законопроекты будут помогать глубокому обновлению политической и парламентской жизни в духе ответственности, репрезентативности и эффективности" , - прокомментировал реформу Эдуард Филипп.