В районе Светлодарки наши светлые ребята точным выстрелом из чего-то, не запрещенного «Минском», подожгли целый Урал «защитников скреп», который был набит боеприпасами. Об этом и других новостях пишет в Фейсбуке известный блогер.

1. В старом вузе Турции — Стамбульском университете — открылась специальность «Украинский язык и литература», информирует svodka.net.

2. Европейский банк реконструкции и развития предоставит украинской компании «Новая почта» кредит на расширение и развитие. Отмечается, что планы по заключению кредитного соглашения подтвердили обе стороны.

3. Президент Латвии утвердил переход школ нацменьшинств на государственный язык. Интересно, а венгерский МИД тоже будет рефлексировать на них и блокировать контакты с НАТО?

4. В 2018 году на строительство и восстановление военных городков и развитие инфраструктуры Вооруженных сил предусмотрено 4 млрд грн, что в 40 раз больше по сравнению с довоенными цифрами.

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5. В районе Светлодарки наши светлые ребята точным выстрелом из чего-то, не запрещенного «Минском», подожгли целый Урал «защитников скреп», который был набит боеприпасами. Пока Урал радостно сверкал многочисленными детонациями мельдонського БК, обидчивые «мыжебратья» успели сообщить, что это были не снаряды, а это была медицинская машина. Ага. Полуприцеп УРАЛ. Нет, но хотя если суровые ценители баяришника используют 120-мм мину в качестве свечей от геморроя — это, конечно, машина медицинская. Вопросов нет.

6. ГП «Укроборонсервис» в 2016-2017 годах отремонтировало пять комплексов С-300ПС для ВСУ

7. За 1-й квартал 2018 года в Украине введено 160 МВт мощностей возобновляемой энергетики.

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8. ПриватБанк подал судебные иски против PricewaterhouseCoopers (Кипр) и PricewaterhouseCoopers (Украина) на сумму $3 миллиарда. В банке отмечают, что сумма искового заявления составляет $3 миллиарда в качестве возмещения убытков, которых, как считает ПриватБанк, он получил вследствие серьезных и значительных нарушений со стороны PwC своих обязанностей и, прежде только, обязанностей при проверке финансовой отчетности ПриватБанка за отчетные периоды, заканчивающиеся 31 декабря 2013, 31 декабря 2014 и 31 декабря 2015 года.

9. Украина в январе-марте 2018 сократила импорт природного газа в 2,3 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года

10. Сервис Google Pay снял серию рекламных роликов в Киевском метрополитене.

11. В Канаде выпустили позолоченную монету в форме украинской писанки

12. Украинский производитель механических конструкторов UGEARS собрал $110 тыс на Kickstarter

13. В Бурятии прошли неудачные испытания первого беспилотника «Почты России», который должен был доставить посылку на расстояние 16 километров — из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй. Устройство с посылкой на 2 килограмма набрал высоту и на большой скорости влетело в ближайший дом. Позже разработчики заявили, что проблема была в том, что дрон оборудовали видеокамерой. Бездушная машина увидела, в какой заднице мира ей придется работать и совершила самоубийство.

14. Чистая прибыль «Газпрома» за год сократилась в четыре раза из-за суда с «Нафтогазом». Наверное, у дрона из предыдущей новости были акции Газпрома.

15. На ЧЕ по боксу (до 22 лет) украинцы получили 8 наград:

Золото: Алексей Токарчук (75 кг), Степан Грекул (81 кг)

Серебро Юлия Демьяненко (48 кг), Сергей Горсков (91 кг)

Бронза: Евгений Овсянников (49 кг), Диана Старкова (64 кг) Наталья Мелешко (69 кг), Максим Пилипец (69 кг).

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