|МИД РФ решило, что блокирование сети ботов в Facebook - является цензурой
|04.04.2018 22:58
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Министерство иностранных дел России раскритиковало блокировки в Facebook российской сети ботов и назвал это борьбой с “альтернативной информации”. Об этом сообщает со ссылкой на “Крым.Реалии”.
Как заявила 4 апреля в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова, блокирование произошло “в рамках антироссийской кампании, в русле зачистки информационного пространства от альтернативной информации под предлогом вмешательства России в выборы в США”.
“Странно, что руководство соцсетей, пропагандирующих открытость, начинает применять откровенно тоталитарные методы контроля, цензуры на основе сомнительного критерия”, — сообщила она.
По словам Захаровой, таким образом Facebook демонстрирует лояльность властям США.
Как сообщал Facebook удалил связанные с российской “фабрикой троллей” посты и группы.