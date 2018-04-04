Министерство иностранных дел России раскритиковало блокировки в Facebook российской сети ботов и назвал это борьбой с “альтернативной информации”. Об этом сообщает со ссылкой на “Крым.Реалии”.

Как заявила 4 апреля в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова, блокирование произошло “в рамках антироссийской кампании, в русле зачистки информационного пространства от альтернативной информации под предлогом вмешательства России в выборы в США”.

“Странно, что руководство соцсетей, пропагандирующих открытость, начинает применять откровенно тоталитарные методы контроля, цензуры на основе сомнительного критерия”, — сообщила она.

По словам Захаровой, таким образом Facebook демонстрирует лояльность властям США.

Как сообщал Facebook удалил связанные с российской “фабрикой троллей” посты и группы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира