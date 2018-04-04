Разорвано одно межгосударственное соглашение, 25 межправительственных, 18 межведомственных соглашений

По словам Гопко, более четырехсот соглашений с Россией остаются в силе, передает РБК-Украина .

"В материалах, предоставленных МИД Украины, мы говорим о 451 международном договоре, который был принят к моменту российской агрессии. По данным МИД, до апреля 2018 года, принято решение о прекращении или приостановлении действий целом относительно 44 сделок. Это одно межгосударственное соглашение, 25 межправительственных, 18 межведомственных соглашений" , - заявила Гопко во время заседания комитета.

По словам представителя МИД, остальные соглашений пока остается в силе.

"Они действуют. Согласно законодательству, силами только МИД принять решение о необходимости расторжения той или иной сделки нет возможности" , - добавил представитель МИД.