|Гопко: Более 400 соглашений Украины с Россией остаются в силе
|04.04.2018 22:58
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Разорвано одно межгосударственное соглашение, 25 межправительственных, 18 межведомственных соглашенийПредседатель комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко заявила, что между Украиной и Российской Федерацией на сегодня расторгнуты только 44 соглашения с 450.
Анна Гопко. Фото: samopomich.ua
По словам Гопко, более четырехсот соглашений с Россией остаются в силе, передает РБК-Украина.
"В материалах, предоставленных МИД Украины, мы говорим о 451 международном договоре, который был принят к моменту российской агрессии. По данным МИД, до апреля 2018 года, принято решение о прекращении или приостановлении действий целом относительно 44 сделок. Это одно межгосударственное соглашение, 25 межправительственных, 18 межведомственных соглашений", - заявила Гопко во время заседания комитета.
По словам представителя МИД, остальные соглашений пока остается в силе.
"Они действуют. Согласно законодательству, силами только МИД принять решение о необходимости расторжения той или иной сделки нет возможности", - добавил представитель МИД.
Напомним, что во время расследования программы "Схемы" и после общения журналистов с заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским его автомобильная корпорация "Богдан Моторс" решила закупать тяговые электродвигатели для троллейбусов в украинского государственного завода, а не у российского.