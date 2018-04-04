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Гопко: Более 400 соглашений Украины с Россией остаются в силе
04.04.2018 22:58
Гопко: Более 400 соглашений Украины с Россией остаются в силе
Разорвано одно межгосударственное соглашение, 25 межправительственных, 18 межведомственных соглашений
Председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко заявила, что между Украиной и Российской Федерацией на сегодня расторгнуты только 44 соглашения с 450.
Гопко: Более 400 соглашений Украины с Россией остаются в силе Анна Гопко. Фото: samopomich.ua

По словам Гопко, более четырехсот соглашений с Россией остаются в силе, передает РБК-Украина.

"В материалах, предоставленных МИД Украины, мы говорим о 451 международном договоре, который был принят к моменту российской агрессии. По данным МИД, до апреля 2018 года, принято решение о прекращении или приостановлении действий целом относительно 44 сделок. Это одно межгосударственное соглашение, 25 межправительственных, 18 межведомственных соглашений", - заявила Гопко во время заседания комитета.

По словам представителя МИД, остальные соглашений пока остается в силе.

"Они действуют. Согласно законодательству, силами только МИД принять решение о необходимости расторжения той или иной сделки нет возможности", - добавил представитель МИД.

Напомним, что во время расследования программы "Схемы" и после общения журналистов с заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским его автомобильная корпорация "Богдан Моторс" решила закупать тяговые электродвигатели для троллейбусов в украинского государственного завода, а не у российского.

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