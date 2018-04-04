Именно потому, что местным жителям есть с чем сравнивать, оккупанты всегда выдавливали местное население, которое проживало на захваченной территории до оккупации, замещая его своим послушным и привыкшим к реалиям страны-оккупанта населением.

1. Вчера сообщал об избиении в Ялте украинского патриота Игоря Криничного. А вот информация о нападавшем: Погосян Мгер Артемович, 15.03.1988 г.р., уроженец Армении. Проживает в Ялте на ул. Садовая, дом 82, кв. 4. Входит в организованную преступную группировку “Ночные волки”. Активно участвует в жизни оккупантов. Ненавидит всё украинское. Прошу компетентные органы Украины возбудить уголовное дело против этого ублюдка. Благодарю всех, кто участвовал в сборе информации, информирует svodka.net.

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2. Оккупанты продлили сроки содержания под стражей т.н. “украинским диверсантам”: Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову — на 3 месяца, Евгению Панову — на 6 месяцев. Все они были задержаны в августе и ноябре 2016 года по ложным обвинениям. Палачами режима сегодня были т.н. “судьи” Игорь Кожевников и Андрей Палий.

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3. Севастополь. Сегодня в Казачке локальный житель рассказал, что на днях опять грузилась военная техника и вояки на корабли, отходящие в Сирию. Врет, наверное? Путин ведь уже насколько раз все войска из Сирии выводил. А он свое слово держит! Обманывать верноподданных не будет! Ибо царь!

4. “Жители Керчи сфотографировали баржу с непонятным грузом, проплывающую Керченский пролив”. Что это волокут?

5. Оккупационные эксперты МЧС россии прогнозируют проблемы с обеспечением крымчан питьевой водой в летний период из-за низкого уровня воды на водозаборных сооружениях. Уровень воды сейчас ниже, чем в прошлом году, когда несколько населенных пунктов также столкнулись с нехваткой воды.

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6. Оккупанты планируют усилить технический досмотр украинских судов в Керченском проливе и ограничить там их плавание из-за задержания украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна-нарушителя “НОРД” в украинских водах Азовского моря. Оккупанты считают, что Украина, задержав судно, “нарушила все нормы международного права”. Тем временем капитана задержанного судна Владимира Горбенко доставили в суд Херсона для избрания меры пресечения. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Оккупанты заявили о “похищении капитана”. Капитан свою вину отрицает и утверждает, что “действовал в рамках международных договоров между россией и Украиной”. Команде арестованного судна “Норд” грозит административная ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины.

7. Константинов, комментируя задержание судна-нарушителя и депутата-предателя из Евпатории, начал запугивать крымскую вату: “На этих двух примерах легко себе представить, что всех нас могло бы ждать, ведь почти все крымчане так или иначе участвовали во всекрымском референдуме. Для нынешнего Киева все мы — преступники. Крымчанам следует быть более бдительными, не подвергать себя лишний раз опасности быть задержанными украинскими властями”. Ага, уже вижу, как вата бросила очередь за украинскими паспортами в Херсоне.

8. Пока Константинов запугивает вату поездками на материковую Украину, вата решает другие проблемы — выбирает паспортный сервис на материке, ГДЕ МЕНЬШЕ КРЫМЧАН, чтобы не стоять в очередях. Причем оформляют не только загранпаспорта, но и ID-карты, которые заменят внутренние паспорта.

9. Ватник впервые после начала оккупации собрался на материковую Украину. Спрашивает, есть ли между украинским и оккупационным КПП место, где можно аусвайс спрятать в трусы: “Собираемся первый раз пересекать границу в пункте Армянск-Каланчак по двум паспортам (рос.-укр.). Прочитал в теме, что рос. паспорт лучше припрятать (кто-то пишет, что прятал в трусы). Собственно, вопрос — после пересечения рос. границы расстояние до укр. границы позволяет это сделать? Есть там место, где можно осуществлять манипуляции по запрятыванию?”.

10. Ватники упорно продолжают переть в Грузию на автомобилях с непризнанными в мире автономерами, выданными оккупантами в Крыму. Но в Грузию их не пускают. Ватники скулят.

11. Севастопольские ватники пожаловались пропагандонам на то, как съездили на встречу с путиным в Москву, на которую так и не попали. Начиная с выезда из Севастополя, в аэропорту и в Москве им устраивали шмоны, как будто они “террористы, бандиты и оппозиционеры”. Но ватники кричат, что они “за путина, которому нет альтернативы”, просто хотели ему пожаловаться на происходящие в Севастополе ужасы, т.к. митинговать им запрещают. Кстати, покоряли Москву сотрудники судоремонтного завода “Южный Севастополь”, который ранее приезжала спасать дочка Пескова.

12. Приехавшая из Луганска в Крым ватница, шокирована квестами, которые надо пройти, чтобы попасть с ребенком к врачу. Говорит, что даже в Луганске в медицине меньше проблем.

13. О пользе санкций из Ялты: “Подскажите, кто знает, куда переехал с Набережной Адидас-Кидс?”. Ответы: “На Украину”, “Он уехал полностью. Заказываем сейчас на сайте, а забираем на АТБ с пикпоинт”.

14. Предатели в Севастополе продолжают стоять в очередях за медальками в память об оккупендуме. Получив их, ужасаются от качества медалей. А они реально как из дерьма.

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15. Оккупанты массово вырубают многолетние деревья в очередном севастопольском парке для последующего строительства. Будут заселять новые дома понаехавшей ватой.

16. Приезжал вчера в Симферополь по делам. Из десяти человек, с которыми общался, двое были из Донбасса, один — из Дагестана, а ещё трое акали. И это прошло только 4 года! И это даже не Севастополь с кочующими вояками! Стало не по себе.

P.S. Закончу выпуск мнением жителя Бахчисарая: “Я в оккупации живу пятый год. Это достаточный промежуток времени, чтобы делать выводы. Ваша россия — полное говно. Ваша россия, судя по понаехавшим, состоит из приматов, которых интересует только пожрать, бухнуть, поспать и переспать, чтобы воссоздать себе подобную особь. Может, я не прав, но это мое мнение. У меня есть с чем сравнивать! И мы вляпались в это говно. Что делать дальше, я не знаю!”. Здесь хочу в очередной раз отметить, что именно потому, что местным жителям есть с чем сравнивать, оккупанты всегда выдавливали местное население, которое проживало на захваченной территории до оккупации, замещая его своим послушным и привыкшим к реалиям страны-оккупанта населением.

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