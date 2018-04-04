В среду, 4 апреля, " Сити" Александра сыграет первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

Накануне украинский легионер манчестерцев рассказал о разнице между работой с молодежью в Европе и Украине,передает со ссылкой на .

"Я покатался по Европе, увидел, как работают с молодежью, был на базе "Хоффенхайма". В Германии 10-летние ребята делают с мячом такое, что у нас 15-летние не делают.

Пока есть большая разница между украинской молодежью и европейской", - сказал в интервью.

В товарищеском матче сборной Украины с Японией (2:1) провел на поле 77 минут, после чего его заменил Руслан Ротань, для которого этот матч стал юбилейным 100-м за национальную команду.

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