В 2017 году более 60 миллионов гривен выделенных на реализацию правительственной программы “Доступные лекарства” были возвращены в бюджет, ведь их не использовали. О таком заявил в эфире “5 канала” заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык, информирует

“Мы хотим видеть каждый раз большее количество аптек, которые приобщаются к программе, чтобы больной мог прийти в эту аптеку и получить лекарства. Добавление аптек в программу идет на добровольных началах и здесь стоит вопрос к муниципалитету, к местной власти, чтобы они максимально способствовали этому процессу. Второй вопрос: чтобы количество аптек была равномерно по всей территории области. То есть чтобы это не было сконцентрировано в областном центре или в городе областного значения, а сельское население вынуждено было по 20-30 километров в аптеку доезжать. Дальше — как используют средства”, — сказал Илык.

“Напомню, что более 60 млн в прошлом году были возвращены в бюджет. Их использовали. Но я не верю, что покрыта полностью вся проблема и что все больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом второго типа и бронхиальной астмой получили лекарства. Безусловно, так оно не является”, — сообщил чиновник.

Как сообщал за неделю в Украине корью заболели около 700 человек.

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