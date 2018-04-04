Выступая в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", племянница бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Виктория рассказала о своих планах поехать в Великобританию. Вчера 23.51 | комментариев: Виктория оформляет визу на вылет в Великобританию Cкриншот: Сила Слова / YouTube "На данный момент у меня есть одна задача – полететь туда и забрать Юлию, хотя бы Юлию. Про Сергея Викторовича – там все намного сложнее", – заявила Виктория.По ее словам, Юлия никогда не была связана с политикой, а "жила нормальной жизнью".Племянница Скрипаля также рассказала, что разговаривала с дядей за две недели до отравления, с Юлей же она не общалась с лета.Виктория добавила, что в данный момент оформляет визу на вылет в Великобританию.В комментарии ток-шоу "Время покажет" на российском "Первом канале" 3 апреля Виктория предположила, что ее дядя и двоюродная сестра отравились несвежими продуктами.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить. В посольстве РФ 30 марта потребовали предоставить им доступ к выздоравливающей Скрипаль.31 марта в посольстве РФ сообщили, что в связи с сообщениями британской прессы о том, что Юлия Скрипаль пошла на поправку, ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль хочет навестить ее в Великобритании.Юлия Скрипаль является гражданкой России, а ее отцу предоставили политическое убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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