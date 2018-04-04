По ее словам, она находится в одной из больниц Санкт-Петербурга с острым обострением бронхита.

Певицу и актрису, народную артистку СССР Эдиту Пьеху госпитализировали в Санкт-Петербурге.

«Я нахожусь во второй городской больнице с острым обострением бронхита. Здесь очень хорошие врачи. Поводов для беспокойства нет», — цитирует издание слова Пьехи.

Напомним, Эдита Пьеха является обладательницей французского ордена «За укрепление мира искусством», а также ряда других наград. К 1976 году певица выступала вместе с коллективом «Дружба», затем — со своим собственным ансамблем. 31 июля 2017 певица отпраздновала юбилей — тогда ей исполнилось 80 лет.

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