Кабинет министров одобрил проект закона, которым предлагается передача 500 тыс. га земель в собственность 23 тысячам украинских фермеров.

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Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует svodka.net.

«Мы сейчас примем проект закона, который дает возможность передать 500 тыс. га в собственность 23 тыс. украинских фермеров, которые на этой земле работают, обрабатывают ее, но в связи с отсутствием справедливости не имели права ею владеть. Фермеры должны максимально заменить крупные холдинги «, — сказал Гройсман.

По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка, принятие данного проекта закона позволит фермерам не только пользоваться землей, но и распоряжаться ею — например, передавать по наследству.

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«В 90-х первые энтузиасты обратились к государству и получили землю в пожизненное наследственное пользование. Они рассчитывали, что передадут эту землю своим наследникам. Несколько раз менялось земельное законодательство и пока они пользуются этой землей на условиях пожизненного пользования, но не могут передать ее в наследство «, — сказал Мартынюк.

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