"Transparency International Украина" призвала обеспечить юридическую чистоту расследования обвинений в адрес главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и воздержаться от политизации дела. Вчера 23.45 | комментариев: На Холодницкого пожаловались в КДКП Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr Отмечается, что эта ситуация стала вызовом новым правоохранительным органам."В то же время это возможность для НАБУ, САП и ГПУ продемонстрировать беспристрастность, независимость, любовь духу и букве закона и способность расследовать сложные дела без искусственного затягивания. "ТI Украина" призывает стороны обеспечить юридическую чистоту процесса расследования и воздержаться от политизации", – говорится в заявлении.В "TI Украина" подчеркнули, что такие действия, как слив конфиденциальной информации, давление на судей и подстрекательство свидетелей к даче ложных показаний, являются недопустимыми для руководителя антикоррупционного органа."Поэтому перед тем, как делать детали расследования относительно Назара Холодницкого достоянием общественности, считаем, что ГПУ и НАБУ обязаны были сначала получить действительно весомые доказательства. Если такие доказательства вины руководителя САП действительно есть, это должно помочь квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров провести проверку его действий без необоснованных проволочек", – отметили в организации.В "TI Украина" призвали КДКП соблюдать юридическую чистоту процесса. "В противном случае расследование дела нынешнего руководителя САП будет воспринято украинским обществом и международными партнерами как проявление межведомственной борьбы, политизации антикоррупционных органов и их незрелости. Уже сейчас политики, чьи интересы в разное время стали объектом расследования САП/НАБУ, используют эту ситуацию для дискредитации всей антикоррупционной реформы, которая началась после Революции достоинства. "Дело Холодницкого" пытаются выдать за доказательство бесполезности усилий по развитию антикоррупционной инфраструктуры в целом и создания антикоррупционного суда в частности", – говорится в заявлении.В организации убеждены, что из этой ситуации НАБУ, САП и ГПУ должны выйти сильнее."Объективное рассмотрение ситуации в КДКП и расследование уголовного производства должны доказать способность антикоррупционных органов к самоочищению", – резюмировали в "TI Украина".21 марта "Украинская правда" сообщила о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, выразил мнение, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом. 28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.30 марта Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы о проступках Холодницкого. Генпрокурор попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. В этот же день в ГПУ сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился.3 апреля Холодницкий пришел на допрос в ГПУ и заявил, что отказался участвовать в следственных действиях, так как настаивает на смене следователей и прокуроров в производстве. Он добавил, что негласные действия в отношении него начались на основании статьи о взяточничестве. Председатель КДКП Виталий Грушковский сообщал, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы Луценко на Холодницкого как минимум через месяц.Сегодня НАБУ опубликовало фрагменты записей из кабинета Холодницкого. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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