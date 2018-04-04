Компания смогла привлечь в ряды своих специалистов топ-менеджера Джона Джианнандреа, который заведовал в корпорации подразделением по искусственному интеллекту и поисковым системам. Об этом пишет со ссылкой на .

По информации издания, Джианнандреа является одним из 16 специалистов компании , которые будут отчитываться о работе непосредственно генеральному директору Тиму Куку.

Джианнандреа будет заниматься в компании машинным обучением и разработкой стратегии по ИИ.

Известно, что Джон Джианнандреа с 2010 года работал в . Однако теперь его место в компании займет Джефф Дин, который на протяжении 19 лет работает в компании.

Ранее сообщалось, что компания недавно официально .

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