Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по Донбассу надеется, что на неподконтрольной Киеву территории Донбасса предоставят гарантии безопасности для восстановления мобильной связи «Vodafone-Украина», сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Ожидаем, что в ОРДО выполнят взятые на себя обязательства по предоставлению гарантий безопасности сотрудникам компании «Vodafon Украина» для восстановления мобильной связи», — написала она на странице в Faсebook.

В тоже время, как сообщают «Новости Донбасса», представители самопровозглашенной ДНР обвинили украинскую сторону в затягивании процесса.

Также в непризнанной ДНР заявляют о выдвижении нового требования от Украины — гарантий для нового оборудования от России.

Напомним, в середине января текущего года в самопровозглашенной ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля была нарушена работа сотового оператора «Vodafone-Украина». Позже мобильная связь пропала и в самопровозглашенной ЛНР. В ДНР пригрозили взять под «внешнее управление» сеть «Vodafone-Украина».

До вооруженного конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. «Киевстар» одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года.

В том же году власти самопровозглашенной ДНР заявили о создании собственного сотового оператора «Феникс».

В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell, однако связь «Vodafone-Украина» продолжала действовать в этих районах Донбасса.

Незадолго до проблем со связью пресс-служба оператора «Vodafone Украина» сообщила, что с 9 января изменит тарифы для жителей, проживающих на территории непризнанных ДНР и ЛНР: для жителей этих территорий предусмотрен единый тариф – «Смартфон Стандартный», с абонентского счета ежедневно будут сниматься 3 гривны вне зависимости от того, пользуется человек связью или нет.

Также абоненты не имеют права отказаться от перевода на такой тариф и не смогут выбрать любой другой. Тем не менее позже Vodafone пообещал не вводить спецтарифы для жителей Донбасса.

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