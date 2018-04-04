Президент США Дональд Трамп во время заседания своей команды по вопросам национальной безопасности согласился оставить войска США в Сирии на “немного дольше”. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

В то же время Трамп не хочет, чтобы американские солдаты оставались там в течение долгого времени.

По данным источника, Дональд Трамп хочет обеспечить поражение экстремистской группировки “Исламское государство” и призывает другие страны региона помочь обеспечить стабильность в Сирии.

Он добавил, что США не собираются “немедленно отозвать” свои войска.

Как сообщал Дональд Трамп заявил, что хочет вывести войска из Сирии.

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