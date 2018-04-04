|Трамп согласился оставить войска в Сирии на небольшой период
|04.04.2018 23:22
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Президент США Дональд Трамп во время заседания своей команды по вопросам национальной безопасности согласился оставить войска США в Сирии на “немного дольше”. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.
В то же время Трамп не хочет, чтобы американские солдаты оставались там в течение долгого времени.
По данным источника, Дональд Трамп хочет обеспечить поражение экстремистской группировки “Исламское государство” и призывает другие страны региона помочь обеспечить стабильность в Сирии.
Он добавил, что США не собираются “немедленно отозвать” свои войска.
Как сообщал Дональд Трамп заявил, что хочет вывести войска из Сирии.
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