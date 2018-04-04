Иски, которые подал бизнесмен Игорь Коломойский против Национального банка Украины, касаются защиты чести, достоинства и деловой репутации. Иски поданы в Печерский суд Печерський районний суд м. Києва - прес-служба / Facebook Оба иска зарегистрированы 3 апреля. Они касаются защиты чести, достоинства и деловой репутации.Подробностями иска информагентство не располагает.Коломойский также подал иск к Министерству финансов Украины. Он требует "признать отсутствующим у ведомства права".21 декабря 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор о продаже 100% акций "ПриватБанка" Министерству финансов Украины. По предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и бизнесмен Геннадий Боголюбов, финучреждение было национализировано.16 января 2018 года НБУ сообщил о расследовании компании Kroll, которая обнаружила факты мошенничества в "ПриватБанке" до национализации, которую правительство провело 18 декабря 2016 года. Согласно расследованию, существуют признаки того, что кредитные средства "ПриватБанка" использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц. Эти схемы привели к минимум $5,5 млрд убытков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки коломойский украины суд приватбанка иска Теги: общество