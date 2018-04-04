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Коломойский подал два иска в суд на Нацбанк Украины
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04.04.2018 23:25
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Иски, которые подал бизнесмен Игорь Коломойский против
Национального банка Украины, касаются защиты чести, достоинства и
деловой репутации. Иски поданы в Печерский суд Печерський районний
суд м. Києва - прес-служба / Facebook Оба иска зарегистрированы 3
апреля. Они касаются защиты чести, достоинства и деловой
репутации.Подробностями иска информагентство не
располагает.Коломойский также подал иск к Министерству финансов
Украины. Он требует "признать отсутствующим у ведомства права".21
декабря 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических
лиц подписал договор о продаже 100% акций
"ПриватБанка" Министерству финансов Украины. По
предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из
которых на тот момент были Коломойский и бизнесмен Геннадий
Боголюбов, финучреждение было национализировано.16 января 2018 года
НБУ сообщил о расследовании компании Kroll, которая обнаружила
факты мошенничества в "ПриватБанке" до национализации,
которую правительство провело 18 декабря 2016 года. Согласно
расследованию, существуют признаки того, что кредитные средства
"ПриватБанка" использовались для приобретения активов и
финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу
экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц. Эти схемы привели
к минимум $5,5 млрд убытков.
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