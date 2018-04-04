Решением сменить прокуроров, которые занимаются делом активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, генпрокурор Украины Юрий Луценко "плюет с высокой горы" на закон, невмешательство в работу следователей и здравый смысл, считает журналистка Ольга Решетилова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.45 | комментариев: Решетилова: Ментовского в нем больше, чем прокурорского Фото: Ігор Гриб / Facebook "Что-то мне подсказывает, что есть в таких действиях Луценко хитрый план. Одним махом он успокаивает разгневанную толпу и подсаживает героя на свой прокурорский крючок. И сам выходит такой весь в белом и на коне. Все-таки ментовского в нем больше, чем прокурорского", – написала она.Журналистка провела параллель с избранием меры пресечения экс-командиру батальона "Айдар" Валентину Лыхолиту летом 2016 года."Юрий Витальевич прискакал в Печерский суд, где избирали меру пресечения Бате, Валентину Лыхолиту, а Семенченко и Ко уже перекрыли Крещатик и жгли шины. Луценко похлопал Батю по плечу, сказал, что он классный пацан, нагнул своих подчиненных и суд, чтобы Батю отпустили. Ну и для широкой общественности дело Бати-Рубежа похоронили. А через полгода Батя и его люди поехали движовать на блокаду, бились с Аброськиным (первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. – ) и устанавливали палатки в Киеве. Правда, просто с блокады Батю вызвали в прокуратуру и, видимо, напомнили о деле и великодушии генпрокурора. После этого Батя притих", – рассказала Решетилова.По ее словам, с Бубенчиком – "та же история"."Опять герой, снова протесты, снова Юрий Витальевич принимает "Соломоново решение" и плюет с высокой горы на закон, на невмешательство в работу следователей и здравый смысл", – заявила журналистка. https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/1831965320168948 4 апреля Луценко заявил, что расследованием дела Бубенчика будет заниматься другая группа прокуроров. Генпрокурор отметил, что считает неправильной квалификацию его действий.3 апреля Бубенчика задержали и доставили в Печерский суд Киева для избрания меры пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего. Избрание меры пресечения в этот день по ходатайству адвокатов перенесли. Оно продолжится 5 апреля.В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flight Бубенчик рассказывал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда", – подчеркнул активист.В ГПУ тогда отмечали, что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за амнистии, объявленной Верховной Радой. Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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