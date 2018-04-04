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Журналистка Решетилова подозревает, что реакция Луценко на дело Бубенчика является "хитрым планом" генпрокурора
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04.04.2018 23:33
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Решением сменить прокуроров, которые занимаются делом активиста
Евромайдана Ивана Бубенчика, генпрокурор Украины Юрий Луценко
"плюет с высокой горы" на закон, невмешательство в работу
следователей и здравый смысл, считает журналистка Ольга Решетилова.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.45 |
комментариев: Решетилова: Ментовского в нем больше, чем
прокурорского Фото: Ігор Гриб / Facebook "Что-то мне подсказывает,
что есть в таких действиях Луценко хитрый план. Одним махом он
успокаивает разгневанную толпу и подсаживает героя на свой
прокурорский крючок. И сам выходит такой весь в белом и на коне.
Все-таки ментовского в нем больше, чем прокурорского", –
написала она.Журналистка провела параллель с избранием меры
пресечения экс-командиру батальона "Айдар" Валентину Лыхолиту
летом 2016 года."Юрий Витальевич прискакал в Печерский суд, где
избирали меру пресечения Бате, Валентину Лыхолиту, а Семенченко и
Ко уже перекрыли Крещатик и жгли шины. Луценко похлопал Батю по
плечу, сказал, что он классный пацан, нагнул своих подчиненных и
суд, чтобы Батю отпустили. Ну и для широкой общественности дело
Бати-Рубежа похоронили. А через полгода Батя и его люди поехали
движовать на блокаду, бились с Аброськиным (первый заместитель
главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. – ) и
устанавливали палатки в Киеве. Правда, просто с блокады Батю
вызвали в прокуратуру и, видимо, напомнили о деле и великодушии
генпрокурора. После этого Батя притих", – рассказала
Решетилова.По ее словам, с Бубенчиком – "та же история"."Опять
герой, снова протесты, снова Юрий Витальевич принимает "Соломоново
решение" и плюет с высокой горы на закон, на невмешательство в
работу следователей и здравый смысл", – заявила журналистка.
https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/1831965320168948
4 апреля Луценко заявил, что расследованием дела Бубенчика будет
заниматься другая группа прокуроров. Генпрокурор отметил, что
считает неправильной квалификацию его действий.3 апреля Бубенчика
задержали и доставили в Печерский суд Киева для избрания меры
пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист
подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего
внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.
Избрание меры пресечения в этот день по ходатайству адвокатов
перенесли. Оно продолжится 5 апреля.В феврале 2016 года в интервью
изданию Bird in Flight Бубенчик рассказывал, что утром 20 февраля
2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров
"Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал
тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию.
Расстояние небольшое, следовательно на двух командиров
потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это
правда", – подчеркнул активист.В ГПУ тогда отмечали, что
привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за амнистии,
объявленной Верховной Радой. Он проходил по делу в качестве
свидетеля, однако от допросов уклонялся.
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