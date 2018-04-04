Генеральный прокурор Украины Юрий не смог вылететь 27 марта из Амстердама в Нью-Йорк. Г енпрокурору не дали сесть в самолет якобы из-за аннулированной американской визы, пишет со ссылкой на .

Позже опроверг информацию об аннулированной визе в Facebook под постом внефракционного народного депутата Дмитрия Добродомова. "Клиника - об отмененной визе", – написал генпрокурор.

Однако, как пишет со ссылкой на опрошенных экспертов, – не то государство, которое принимает эмоциональные решения на основании отдельных событий. И позиция основывается на целой системе нарушений основных принципов права и здравого смысла .

"В эту систему нарушений входит и организованная Юрием экспроприация активов компании-инвестора Opalcore LTD, приобретенной американской компанией Trans Commodities New York, Inc., принадлежащей резиденту Сэму Кислину", – отмечает издание.

Журналисты также отмечают, что Opalcore LTD, с активами американского происхождения инвестировала собственные средства в экономику Украины. "Однако команда Юрия необоснованно назвала их «деньгами Януковича» и без надлежащих доказательств конфисковала как деньги компании Opalcore Ltd, так и деньги других компаний-инвесторов", – добавляют журналисты.

Они подчеркивают, что для посягательство на частную собственность является не просто нарушением права, но непростительным грехом, подрывающим самую суть демократического общества, тем более, когда дело касается непосредственно американских компаний.

"Юрий уже успел показать себя миру как лицо, подрывающее основы незыблемости права собственности, что, в придачу к противостоянию деятельности Национальному антикоррупционному бюро Украины и неявке на Глобальный форум по возврату активов, создает целый портрет Генерального прокурора Украины как персоны, с которым правовые государства сотрудничать не желают", - говорится в материале.

Ранее заверял, что у его семьи имеется довольно и задекларированных финансовых ресурсов для отдыха на Сейшельских островах.

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