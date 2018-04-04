Пострадавшему оказана медицинская помощь, сейчас он находится дома.

Напомним, случай произошел ночью 4 апреля на остановке общественного транспорта по улице Гната Юры, близко от главного офиса канала «Украина». Злоумышленники избили и ограбили Владимира Коваленко. После нападения пострадавший смог самостоятельно добраться до офиса телеканала «Украина», где ему оказали первую помощь. Сотрудники канала вызвали «скорую» и полицию.

Врачи забрали пострадавшего в больницу, где диагностировали многочисленные гематомы и зашили раны. На данный момент он находится дома, состояние Владимира удовлетворительное.

Правоохранители оперативно задержала нападавших. В районном отделении полиции зарегистрирован факт преступного нападения. Правоохранительные органы ведут следствие.

«Уличная преступность пока – одна из важных общественных проблем, которую мы будем обсуждать в студии программы «Главная тема». В частности, обязательно пригласим к дискуссии и представителей Министерства внутренних дел, чтобы выяснить, как уменьшить количество преступлений, которые случаются на улицах. И как сделать работу полиции в таких случаях еще оперативнее», – отметила руководитель проекта «Главная тема» Евгения Федичкина.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира