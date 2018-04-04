Международная коалиция во главе с США продолжает ликвидацию последних оплотов "Исламского государства" в Сирии, отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Сандерс: США проводят консультации с союзниками Фото: EPA "Военная задача по ликвидации ИГИЛ в Сирии быстро приближается к своему завершению. Соединенные Штаты и наши партнеры имеют твердое намерение продолжать ликвидацию тех незначительных остатков ИГИЛ в Сирии, которые до сих пор не уничтожены нашими силами", – отмечается в документе.В Белом доме подчеркнули, что США "продолжат консультации с союзниками и друзьями относительно будущих планов"."Мы надеемся, что страны этого региона и за его пределами, а также ООН, будут прилагать усилия для достижения мира и предотвращения возрождения ИГИЛ", – говорится в заявлении.3 апреля президент Дональд Трамп объявил, что в скором времени примет решение о выводе войск США из Сирии. По данным газеты The New York Times, в Сирии находятся около 2 тыс. американских военных.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года к конфликту в Сирии присоединилась Россия, в августе 2016-го – Турция. В декабре 2017 года представитель министерства обороны США Эрик Пэхон отмечал, что в Сирии осталось около 3 тыс. боевиков "Исламского государства".В феврале 2018 года глава ВВС США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Джеффри Харриган сообщал, что международная коалиция освободила в Сирии и Ираке более 7,7 млн человек и 98% территории, которую ранее контролировал ИГИЛ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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