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Белый дом объявил о скором завершении операции против ИГИЛ в Сирии
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04.04.2018 23:41
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Международная коалиция во главе с США продолжает ликвидацию
последних оплотов "Исламского государства" в Сирии, отметила
пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Сандерс: США проводят
консультации с союзниками Фото: EPA "Военная задача по ликвидации
ИГИЛ в Сирии быстро приближается к своему завершению. Соединенные
Штаты и наши партнеры имеют твердое намерение продолжать ликвидацию
тех незначительных остатков ИГИЛ в Сирии, которые до сих пор не
уничтожены нашими силами", – отмечается в документе.В Белом
доме подчеркнули, что США "продолжат консультации с союзниками и
друзьями относительно будущих планов"."Мы надеемся, что страны
этого региона и за его пределами, а также ООН, будут прилагать
усилия для достижения мира и предотвращения возрождения
ИГИЛ", – говорится в заявлении.3 апреля президент Дональд
Трамп объявил, что в скором времени примет решение о выводе войск
США из Сирии. По данным газеты The New York Times, в
Сирии находятся около 2 тыс. американских военных.Война в
Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях
участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные
исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2014
года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с
США. В сентябре 2015 года к конфликту в Сирии
присоединилась Россия, в августе
2016-го – Турция. В декабре 2017
года представитель министерства обороны США Эрик Пэхон
отмечал, что в Сирии осталось около 3 тыс.
боевиков "Исламского государства".В феврале 2018 года
глава ВВС США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Джеффри
Харриган сообщал, что международная коалиция освободила в
Сирии и Ираке более 7,7 млн человек и 98% территории, которую
ранее контролировал ИГИЛ.
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