Во Франции хотят сократить число депутатов двух палат парламента почти на треть. Об этом сообщает со ссылкой на Le Monde.

Премьер-министр страны Эдуард Филипп сообщил об основных направлениях трех институциональных текстов, которые будут представлены Совету министров 9 мая. Проект институциональных реформ обсуждался с мая 2017 года, когда президентом страны стал Эмманюэль Макрон.

Согласно проекту, число депутатов и сенаторов должно быть сокращено на 30%. А до парламентских выборов 2022 не менее 15% членов парламента должны избираться по пропорциональной системе. Проект реформ будут дорабатывать до 9 мая, после чего передадут в Сенат (верхнюю палату).

Законопроект планируется принять в 2019 году.

Как сообщал во Франции продолжается забастовка железнодорожников.

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