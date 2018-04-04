Международная команда исследователей проверяет осуществимость этой концепции, пишет Science Alert.

Некоторые из проверок будут проходить в вакуумной камере, предназначенной для моделирования плотности воздуха Марса, чтобы увидеть, могут ли эти летающие роботы на самом деле оставаться в воздухе.

Наличие роботов, которым не надо будет перемещаться по каменистой почве Марса и которые могут в буквальном смысле достичь новых высот для выгодных ракурсов съемки, непременно, предоставит ученым больше возможностей для измерений на Красной планете.

«Наши предварительные численные результаты показывают, что шмель с крылом, как у цикады, может создать достаточную подъемную силу для зависания в атмосфере Марса», — говорит один из авторов разработки, Чанг-квон Кан из Университета штата Алабама.

Исследователи, в том числе группа инженеров из Японии и группа из США, только что получили $125 000 в рамках инициативы NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) для дальнейшего развития своих идей. Предполагается, что роботы будут действовать группами и периодически возвращаться для подзарядки на передвижную базу — марсоход.

Фактически, японская команда уже разработала робота-колибри, который может подняться в воздух в атмосфере Земли. Теперь задача состоит в том, чтобы увеличить размах крыла и скорость взмаха, чтобы робот имел возможность летать в более разреженном воздухе на Марсе. Пружины, которые для этого установят у основания крыльев, помогут сохранить энергию и держать роботов в воздухе.

Размер устройства предполагает доставку на поверхность планеты целого «роя» электронных «пчел» с десятками датчиков. Ученые считают, что таким образом только за несколько марсианских суток может быть исследовано столько же территории, сколько было изучено за все предыдущие экспедиции.

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