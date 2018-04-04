|Зірка "Трансформерів" Меган Фокс похизувалась "сталевим" пресом (ФОТО)
|04.04.2018 23:49
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Відома голлівудська актриса Меган Фокс приємно здивувала своїх шанувальників: зіркова матуся, яка останнім часом зявляється на публіці з рекламою пікантної білизни власного дизайну, помітно схудла та днями продемонструвала пікантну фігуру у бікіні.
Папарацці підловили Меган з її чоловіком Брайаном Остіном Гріном під час відпочинку на Гаваях. Зірка у купальнику похизувалася неймовірним пресом - "сталевий"!
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