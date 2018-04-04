Погода, Новости, загрузка...
Зірка "Трансформерів" Меган Фокс похизувалась "сталевим" пресом (ФОТО)
04.04.2018 23:49
8242_6.jpg (27.47 Kb)

Відома голлівудська актриса Меган Фокс приємно здивувала своїх шанувальників: зіркова матуся, яка останнім часом зявляється на публіці з рекламою пікантної білизни власного дизайну, помітно схудла та днями продемонструвала пікантну фігуру у бікіні.

Папарацці підловили Меган з її чоловіком Брайаном Остіном Гріном під час відпочинку на Гаваях. Зірка у купальнику похизувалася неймовірним пресом - "сталевий"!

2401_5.jpg (37.52 Kb)1624_4.jpg (73.22 Kb)5613_3.jpg (67.7 Kb)9843_2.jpg (61.62 Kb)7047_1.jpg (60.12 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить