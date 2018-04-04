В среду, 4 апреля, во Франции вторые сутки продолжаются массовые протесты, организованные работниками Государственной железнодорожной компании (SNCF). Протестующие требуют повышения заработной платы и отмены реформы государственных железных дорог. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

По сообщению агентства 4 апреля количество забастовок по стране несколько снизилось. В то же время, по данным SNCF, участие в забастовках в среду приняли больше работников, чем в предыдущий день.

Сейчас во Франции Государственная железная дорога допустила к движению только один высокоскоростной поезд с 8, а также один региональный поезд из 5.

Железнодорожное сообщение на международных направлениях тоже снизилось: поезда Eurostar, курсирующих между Лондоном и Парижем, используются только на 75%.

К протесту железнодорожников также присоединились другие граждане, в том числе забастовки прошли во многих городах Франции 3 апреля.

Как сообщал забастовка железнодорожников во Франции: минимум поездов и переполненные вагоны.

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