Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента.

По словам собеседника агентства, о своем согласии Трамп заявил на заседании Совета национальной безопасности.

Трамп хочет, чтобы боевики ИГИЛ потерпели полное поражение, а также чтобы другие страны региона и ООН нарастили свои усилия по обеспечению стабильности в Сирии, сказал чиновник.

«Мы не собираемся уходить (из Сирии — ред.) немедленно, но и президент не готов поддерживать давнюю приверженность», — сказал он.

Напомним, интервенция США в Сирию началась 22 сентября 2014 года, как часть военной операции против «Исламского государства».

Во время встречи в Брюсселе 3 декабря 2014 года группа из 60-и стран, действующих под водительством США, оформилась как коалиция.

Международно признанное правительство Сирии часто требовало «немедленно распустить незаконную «международную коалицию».

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