На фоне дипломатической войны и разговоров о необходимости остудить пыл рукопожатных журналистов после Кемерово, «кровавый режим» добрался до главной «совести либеральной нации» — воинствующих гомосексуалистов. Суд Хакасии вынес решение о блокировке, а Роскомнадзор готовится заблокировать самый известный портал для извращенцев — gay.ru. В ответ на возможный запрет насиженного места гнездования питерские гомосеки и прочие лица либеральной ориентации заявили о планах провести шабаш марш 15 апреля, о чем и подали соответствующее заявление властям

Популяризация гомосексуализма, наряду с интеллектуальным растлением детей (секспросвет), насаждением ювенальной юстиции и прочей толерантности — одно из важнейших направлений работы западных разведок в России в постсоветский период в рамках т.н. «гибридной войны». Поэтому решение о блокировке главного пропагандистского ресурса педерастов в РФ вполне логично укладывается в рамки контрмер РФ. Сайт «Гей.ру» появился в 1997 году, основателем его стал некто Эд Мишин (Михаил Анатольевич Едемский) — гомопропагандист со стажем, прежний издатель журнала для педерастов, который после МГУ жил и учился в США. С момента принятия закона о запрете пропаганды педерастии детям общественники, представители родительских организаций много раз пытались обратить внимание чиновников на открытую пропаганду извращений. Например, питерский борец с извращенцами Тимур Булатов пишет подобные заявления регулярно — и, по его словам, накануне нынешнего решения, его даже вызывали в полицию для дачи пояснений по этому поводу. В конце концов, в России, как водится, в глубинке (в республике Хакасия) нашелся нормальный прокурор, который и подал роковой для извращенцев иск в суд. Согласно решению Алтайского районного суда (судья — Ольга Квасова) республики Хакасия, «размещённая на сайте информация отнесена к запрещённой информации, направленной для распространения между несовершеннолетних детей». Суд подчеркнул, что «распространение указанной информации оказывает негативное влияние на нравственное, духовное, психическое и физическое развитие, здоровье, жизнь несовершеннолетних, умаляет ценность семейных отношений».

Пока Роскомнадзор решение суда исполнил не до конца, лишь направив администраторам сайта соответствующее уведомление.

В выходные сайт «Гей.ру» не работал, при попытке зайти на него появлялась информация о том, что он закрыт по требованию Роскомнадзора. Сегодня утром главный рупор гомосеков снова заработал — правда, на нем появилась табличка о том « Сайт содержит информацию, которая не рекомендована лицам, не достигшим совершеннолетия», а потом опять перестал работать. Видимо, педерастическое лобби не оставляет надежды обжаловать решение суда Хакасии и не допустить вступления его в силу.

Мало того, гомосеки и прочие граждане либеральной национальности уже заполнили сеть угрозами «кровавому режиму» за столь жестокое преступление против человечности, а самые активные из пассивных даже подали в Смольный заявление о проведении митинга в Северной столице, который намечен на 15 апреля. До сих пор «кровавый режим» в Петербурге к митингующим педерастам относился слишком мягко — в 2012-2015 власти откровенно шли у них на поводу, а потом , но при этом закрывали глаза на несогласованные вылазки — если их и «винтили», то только за флаги запрещенного «Правого сектора» и т.п.

В общем, ждем полного исполнения решения суда, а также дальнейших аналогичных действий властей в отношении представителей «пятой колонны». Также надеемся, что у питерских властей хватит совести и ума не согласовывать сборище содомитов — хотя бы потому что он может вылиться в массовые беспорядки

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