На встрече со студентами Киево-Могилянской академии украинский музыкант Святослав Вакарчук не ответил прямо на вопрос, намерен ли он участвовать в президентской кампании в Украине в 2019 году. Вакарчук: Сложилась беспрецедентная история, когда абсолютное большинство населения Украины не хочет выбирать из тех политиков, которые есть Фото: Іра Соломко / Facebook Вакарчук заявил, что украинцы действительно хотят видеть новые лица в политике."Если вы посмотрите на рейтинги, вы увидите интересные цифры – по разным опросам от 50% до 60% населения Украины вообще не может выбрать ни одного политика или политическую силу из политического меню "ресторана", которое нам предлагают. Это беспрецедентная история, когда абсолютное большинство населения Украины не хочет выбирать из тех политиков, которые есть... Это очень угрожающая ситуация. Такие ситуации бывают или перед большими позитивными изменениями, или перед большими потрясениями", – убежден музыкант. https://www.facebook.com/viola.denys/posts/10212854666339317 По его словам, украинские политики отлично знают эту ситуацию, однако они давно эту игру контролируют."Они себе сами навязали правила игры, и, в принципе, оттого, кто из них возьмет власть, а кто останется в оппозиции, для них самих не так много изменится. Они уже 26 лет то во власти, то в оппозиции, а фамилии все те же. Люди от них начинают уставать", – подчеркнул Вакарчук.Он заявил, что рад тому, что сегодня его нельзя назвать политиком."Я счастлив, что я не такой, как все они... Не в фамилиях дело и точно не в моих властных амбициях – их нет и не существует, и не я себя включал в эти рейтинги. Ни с одним политтехнологом, журналистом, олигархом, бизнесменом и гипотетически я не обговаривал таких вещей. Но когда-то давно, еще до Майдана, я себе сказал, что никогда не буду стоять в стороне от тех вещей, которые происходят в государстве. Не буду я делать этого и сегодня. Наиболее эффективным способом, которым я смогу, я буду менять свою страну. Я буду делать, и никто меня в этом не остановит", – резюмировал Вакарчук.На вопрос о намерении идти в президенты он так и не ответил.Вакарчука называют потенциальным кандидатом в президенты. Согласно соцопросу Центра Разумкова, проведенному с 6-го по 11 октября, если бы выборы главы государства проходили в эти дни, Вакарчук занял бы пятое место. По данным опроса центра "Социс", который проводился 5–11 октября, фронтмен "Океану Ельзи" уступает лишь действующему президенту Петру Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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