|Вакарчук о президентских амбициях: Буду менять свою страну наиболее эффективным способом, которым смогу
|04.04.2018 23:57
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https://www.facebook.com/viola.denys/posts/10212854666339317
По его словам, украинские политики отлично знают эту ситуацию, однако они давно эту игру контролируют."Они себе сами навязали правила игры, и, в принципе, оттого, кто из них возьмет власть, а кто останется в оппозиции, для них самих не так много изменится. Они уже 26 лет то во власти, то в оппозиции, а фамилии все те же. Люди от них начинают уставать", – подчеркнул Вакарчук.Он заявил, что рад тому, что сегодня его нельзя назвать политиком."Я счастлив, что я не такой, как все они... Не в фамилиях дело и точно не в моих властных амбициях – их нет и не существует, и не я себя включал в эти рейтинги. Ни с одним политтехнологом, журналистом, олигархом, бизнесменом и гипотетически я не обговаривал таких вещей. Но когда-то давно, еще до Майдана, я себе сказал, что никогда не буду стоять в стороне от тех вещей, которые происходят в государстве. Не буду я делать этого и сегодня. Наиболее эффективным способом, которым я смогу, я буду менять свою страну. Я буду делать, и никто меня в этом не остановит", – резюмировал Вакарчук.На вопрос о намерении идти в президенты он так и не ответил.Вакарчука называют потенциальным кандидатом в президенты. Согласно соцопросу Центра Разумкова, проведенному с 6-го по 11 октября, если бы выборы главы государства проходили в эти дни, Вакарчук занял бы пятое место. По данным опроса центра "Социс", который проводился 5–11 октября, фронтмен "Океану Ельзи" уступает лишь действующему президенту Петру Порошенко.
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