Россия была последней из более чем дюжины зарубежных стран, которые исследовали морской район площадью около 4000 квадратных километров в поисках ARA San Juan.

Субмарина пропала 15 ноября. Аргентина отказалась от надежды найти выживших, но флот продолжает поиски судна.

Представитель Аргентинского военно-морского флота Энрике Балби подтвердил окончание сотрудничества России. Он также сообщил, что аргентинский корабль Islas Malvinas продолжит поиск.

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