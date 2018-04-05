|Россия прекратила помогать в поисках пропавшей аргентинской субмарины
|05.04.2018 00:01
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Россия была последней из более чем дюжины зарубежных стран, которые исследовали морской район площадью около 4000 квадратных километров в поисках ARA San Juan.
Субмарина пропала 15 ноября. Аргентина отказалась от надежды найти выживших, но флот продолжает поиски судна.
Представитель Аргентинского военно-морского флота Энрике Балби подтвердил окончание сотрудничества России. Он также сообщил, что аргентинский корабль Islas Malvinas продолжит поиск.
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