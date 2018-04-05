Знаменитый в прошлом полузащитник и Юнайтед Рэй Уилкинс скончался в возрасте 60 лет.

На прошлой неделе Уилкинс перенес инфаркт и был введен в состояние искусственной комы. В итоге медики так и не смогли спасти жизнь знаменитого в прошлом футболиста, который скончался сегодня 4 апреля, передает со ссылкой на .

В его активе 179 матчей за и забил 30 голов (в период с 1973 по 1979 годы), а также 160 игр и 7 мячей - " Юнайтед". Рэй также выступал за "ПСЖ", "Милан", "Рейнджерс" и "КПР". Кроме этого, он провел 83 встречи за сборную Англии (3 гола).

В "" Уилкинс, в частности, работал помощником Карло Анчелотти и Гуса Хиддинка.

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