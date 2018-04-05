Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске заявляет, что военные Вооруженных сил Украины 10 апреля будут готовы развести силы и технику в районе Станицы Луганской на линии разграничения в том случае, если контролируемые Россией боевики и наемники будут соблюдать режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

«Украинская сторона подтвердила готовность и в дальнейшем делать все возможное для выполнения договоренностей ТКГ относительно Пасхального перемирия. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться 10 апреля – при отсутствии стрельбы на этом участке», – заявила пресс-секретарь Кучмы.

«На всех уровнях состоялось обсуждение вопроса ремонтных работ мостового перехода в Станице Луганской. Украинская сторона в очередной раз подчеркнула: мы поддерживаем проведение обустройства моста, соответствующего параметрам, утвержденным соответствующими компетентными инстанциями. Ключевым в этом контексте являются гарантии безопасности для ремонтных бригад», – добавила она.

Отдельно пресс-секретарь Кучмы заявила, что украинская сторона ожидает, что «в ОРДО выполнят взятые на себя обязательства по предоставлению гарантий безопасности сотрудникам компании «Водафон Украина» для восстановления мобильной связи».

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