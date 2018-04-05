Сенатор США от Республиканской партии Роберт Портман содействовал
передаче Киеву оборонительных вооружений, а также продвигал санкции
против России, отметил президент Украины Петр Порошенко. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко и Портман
провели встречу в Киеве и обсудили ситуацию на Донбассе Фото:
president.gov.ua Американского политика отметили "за весомый личный
вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного
сотрудничества, отстаивание государственного суверенитета и
территориальной целостности Украины".Порошенко заявил, что Портман
на посту сопредседателя Украинского кокуса в Сенате способствовал
передаче Киеву оборонительных вооружений, а также продвигал санкции
против России.Во время встречи стороны обсудили ситуацию на
Донбассе, реализацию реформ в Украине и опасность российского
проекта "Северный поток – 2".3 апреля Портман заявлял, что для
благополучного решения военного конфликта на Донбассе страны
Евросоюза и США должны стоять "плечом к плечу" с Украиной.
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