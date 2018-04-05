Сенатор США от Республиканской партии Роберт Портман содействовал передаче Киеву оборонительных вооружений, а также продвигал санкции против России, отметил президент Украины Петр Порошенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко и Портман провели встречу в Киеве и обсудили ситуацию на Донбассе Фото: president.gov.ua Американского политика отметили "за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, отстаивание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".Порошенко заявил, что Портман на посту сопредседателя Украинского кокуса в Сенате способствовал передаче Киеву оборонительных вооружений, а также продвигал санкции против России.Во время встречи стороны обсудили ситуацию на Донбассе, реализацию реформ в Украине и опасность российского проекта "Северный поток – 2".3 апреля Портман заявлял, что для благополучного решения военного конфликта на Донбассе страны Евросоюза и США должны стоять "плечом к плечу" с Украиной. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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