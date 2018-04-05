Социальный блок правительства по совету Фонда Сороса и Всемирного банка придумал, как оставить без пособий миллионы российских семей

Недавние заявления министров финансов и труда Антона Силуанова и Максима Топилина, поручивших Пенсионному фонду составить социальные портреты семей с низким доходом, чтобы помочь им «выбраться из этой ситуации», оказались вершиной айсберга. На самом деле, как выяснили эксперты Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге, в России по настоянию Всемирного банка, фонда Форда, USAID, фонда Сороса, общества «Мемориал» и кудринского института Комитета гражданских инициатив, для отмены любой частной, семейной и даже банковской тайны, а также для тотального контроля за всеми семьями вся уже создана нормативная база (противоречащая Конституции, закону и персональных данных и др., но от этого не менее действенная), которая позволит лишить социальных пособий и т.п. видов социальной помощи всех, кто не захочет передавать данные в систему или просто не подпадет под придуманные «уважаемыми партнерами» критерии.

Как уже сообщала РИА Катюша, суть идеи господ Топилина-Силуанова состоит в том, чтобы «переориентировать помощь именно нуждающимся. Сегодня еще сохранились старые, советские во многом, принципы распределения финансовой помощи — всем по чуть-чуть. Мы считаем, что необходимо сконцентрировать ее исключительно нуждающимся, с тем, чтобы люди с небольшими доходами ощутимо почувствовали ».

Именно этими благими намерениями системные либералы оправдывают внедрение ЕГИССО — Единой государственной информационной системы в области соцобеспечения. Эта система создается на основании Постановления Правительства РФ от 14 февраля 2017 года N 181 (правда, есть несколько законов о внесении изменений в различные нормативные акты, например, ФЗ № 388-ФЗ или ФЗ №56 от 7 марта этого года, но они дают лишь примерный перечень собираемой информации, оставляя утверждение окончательного перечня на откуп Правительству). Состав собираемых по Постановлению № 181 сведений впечатляет: СНИЛСы всех членов семьи, ФИО, пол, дата рождения, телефон, данные паспорта, всех документов, которые дают основания для получения соцподдержки, адрес места жительства, сведения о любых выплатах и иных вознаграждениях за труд, размер занимаемой площади жилого помещения, сведения обо всех получаемых мерах соцподдержки, «критерии нуждаемости, применяемые при предоставлении мер социальной защиты» ( в каждом регионе — свои: например, в Москве к критериям нуждаемости отнесено наличие денежных средств во вкладах — судя по всему, банковская тайна может перестать быть тайной, ибо для получения пособий потребуется слив в ЕГИССО сведений о конкретных суммах граждан во вкладах). Любопытно также, что средством идентификации человека в новой системе будет исключительно СНИЛС. Имя, фамилия и т.п. личные данные, согласно постановлению, нужны «исключительно для первичной выверки сведений о гражданине» и после оной никого больше волновать не будут. Между прочим, присвоение людям номеров было осуждено еще на Нюрнбергском процессе — но авторов «реформы» социальной сферы это не волнует, равно как и нормы российского законодательства вроде ст. 23-24 Конституции (неприкосновенность частной жизни) и ст. 5 закона «О персональных данных», прямо запрещающей сбор разнородной информации.

У них (авторов реформы), как будет показано ниже, свои законы и свои правители, не имеющие никакого отношения к России.

Как следует из информации сайта Пенсионного фонда, который является держателем ЕГИССО, в эту систему, официально заработавшую с 1 января этого года, загружено уже более 27 млн. сведений о получении мер социальной защиты, а к июлю должно быть 80 млн.». Примечательно, что нашего согласия на внесение данных в эту базу чиновники ПФР могут не спрашивать. Эксперты Общественного уполномоченного по защите семьи пытались выяснить в ПФР, как именно происходит процесс внесения данных, нужно ли согласие на обработку персональных данных, и выяснили, что сотрудники ПФР этого даже не знают — хотя база «Консультант» подсказывает, что за последние несколько лет и на федеральном и на региональном уровне принято множество подзаконных актов, приказов и инструкций о междведомственном обмене информацией и что на 1 марта 2018 года 98 органов власти и органов местного самоуправления зарегистрированы как поставщики и потребители . Мало того, как следует из информации сайта одного из партнеров ЕГИССО — ООО «СоцИнформТех», сейчас выгрузка информации о людях в ЕГИССО осуществляется раз в неделю, потом раз в день, а в перспективе она будет проводиться в режиме реального времени из каждого ведомства (). Особенно впечатляет персональная карточка учета, которая «предназначена для просмотра всех основных социально-экономических сведений о гражданине». Там имеются такие закладки, как: «Документы», «Признаки учета», «Соцстатус», «Имущество», «Доходы», «Доп. доходы», «Жилищные условия», «Квитанции ЖКУ», «ИПР», «Заболевания», «Информация о несовершеннолетних», «Домохозяйство», «Семья», «История болезни».

Только представьте себе, что рано или поздно хакеры взломают сайт ЕГИССО — и весь массив информации о всем населении России будет доступен всем желающим: от иностранных спецслужб до преступных элементов. А это не просто реальная перспектива — а по сути, неизбежность: взломы баз данных госорганов и организаций происходят , .

Однако же вернемся к министру Топилину и «социальным портретам». Как показал анализ Общественного уполномоченного, за красивыми словами троцкистов-глобалистов из Правительства скрывается не что иное как способ лишить соцподдержки подавляющее число семей, а заодно ввести ювенальный патронат и тотальный электронный контроль.

Максим Топилин обещал СМИ не только нарисовать на основе данных ЕГИССО «семейные портретов», но и «поработать с нами», чтобы мы «вышли на нормальный уровень доходов». Рассмотрим эту «работу» на примере Санкт-Петербурга, где планкой для признания малоимущим является доход на одного члена семьи менее 16 тыс. рублей. Итого получается, что, если в семье с тремя малышами папа получает тысяч 75, а мама занимается детьми, г-ну Топилину есть над чем «поработать» и выявить причины «ненормального» уровня дохода. Поскольку ни о какой помощи семье речи не идет, «работа» будет заключаться в постановке семьи на учет и в назначении ей социального патроната, который состоит в том, чтобы составить «индивидуальный план» по социально-педагогической работе с родителями под угрозой изъятия ребенка. В судебной практике ОУЗС все чаще встречаются случаи, когда органы опеки требуют от родителей справку о занятости и доходах, чтобы вернуть отобранного ребенка.

Но это еще не все. Проекты приказов Минтруда предусматривают лишение любых пособий для семей, в которых доход превышает названный выше региональный норматив, а также если у семье есть имущество...Так, проект Приказа Минтруда «Об утверждении методических рекомендаций по оценке нуждаемости и установлению критериев нуждаемости при предоставлении органами гос.власти субъектов РФ и органами местного самоуправления » устанавливает откровенно людоедские правила. Во-первых, согласно документу, для решения вопроса о нуждаемости будут учитывать вообще все, что есть у семьи (в т.ч. у бабушек и дедушек), включая подаренное и заработанное на продаже морковки с огорода. Во-вторых, документ заканчивается следующими основаниями для отказа в мерах соцподдержки:

«23. Семье рекомендуется отказывать в праве на предоставление мер социальной поддержки, основанным на оценке нуждаемости, если: …

в собственности членов семьи имеется земельный участок, приобретенный под ИЖС, за исключением многодетных семей;

в собственности членов семьи имеется одно или более транспортных средств, используемых в личных и (или) коммерческих целях, срок эксплуатации каждого из которых не превышает 5-ти лет,

в собственности членов семьи имеются сельскохозяйственные животные в количестве, превышающем нормативы, установленные нормативными правовыми актами субъекта РФ…».

В общем, если на кого-то из членов семьи оформлен участок под ИЖС, даже если доходов у семьи ноль, она «не нуждается в пособиях». То же самое, если у семьи есть лошадь или нестарая машина, даже при нищенском доходе и отсутствии квартиры. Другие условия в документе не лучше. В частности, если на семью (вне зависимости, на кого именно) зарегистрировано две квартиры (или даже доли в коммуналке, не приносящей дохода) с метражом выше нормы (в Москве узаконено 18 кв.м. на члена семьи), то семья не получит никаких пособий, даже если сидит на хлебе и воде.

При этом по пункту 24 проекта приказа «Семье рекомендуется отказывать в предоставлении мер социальной поддержки в случае … препятствия со стороны заявителя проведению дополнительной проверки (комиссионного обследования) материально-бытовых условий жизни семьи, проводимой органом социальной защиты населения самостоятельно».

То есть, чтобы получить пособие, надо вывернуть всю свою жизнь наружу, отказавшись от ее неприкосновенности, отправив всю информацию на электронный портал, и открыть двери, шкафы и тумбочки соцзащите, чтобы они проверили имущественную обеспеченность. Чем заканчивается сбор доказательств для семей с детьми, известно — постановкой на учет и/или отобранием детей.

. Новые правила вызвали серьезные протесты общественности, .

Автором всех этих «замечательных» инициатив — от концепции адресной помощи до ЕГИССО и нынешних приказов Минтруда — являются НИУ Высшая школа экономики (в 2016 году выиграли первый тендер в рамках реализации ЕГИССО на сумму 22 млн. рублей) и «Независимый институт социальной политики» (НИСП), Комитет гражданских инициатив А. Кудрина и НИИ Министерства финансов

Если про ВШЭ — без которых не обходится ни одна гадость, внедряемая в России: от развала образования до цифровой экономики — «Катюша» рассказывала часто, то о двух последних лоббистах стоит рассказать поподробнее.

Институт бывшего главбуха всея Руси, любителя вкладывать средства Российского бюджета в американские облигации образован в 2000 г. при финансовой поддержке Фонда Форда. НИСП — грантополучатель Всемирного банка, Фонда Форда, USAID (Агентство по международному развитию, США), Фонда Макартуров, TACIS (Тасис — многомиллиардная программа ЕС для стран бывшего СССР), Института демографических исследований им. Макса Планка (Германия), Посольства Королевства Нидерландов и других западных заклятых «партнеров». В попечительский совет НИСП вошли будущая зампред Правительства РФ Ольга Голодец (при которой у нас выстроена система ювенальной юстиции), представитель Центра Карнеги (США), экс глава Московского представительства Фонда Форда Ослунд Андерс, экс-Советник Казначейства США при Минфине РФ (!) Бирман (Третьякова) Альбина и т.п. Среди партнеров НИСП Всемирный банк, ВШЭ, Институт «Открытое общество» Джорджа Сороса,

При этом:

— «Мемориал» признан иностранным агентом в 2016 г.;

— «Открытое общество» Сороса признано нежелательной организацией в РФ в 2015 г. (таковой по закону признают НКО, деятельность которой угрожает обороноспособности и безопасности РФ);

— USAID (участвовавший вместе с NED в подготовке майдана на Украине) изгнали из РФ еще в 2012 г. за антигосударственную активность;

— Фонд МакАртуров в 2015 г. попал в стоп-лист организаций Совета Федерации (в него включены НКО, признанные деструктивными для основ конституционного строя РФ).

Руководитель НИСП — Лилия Овчарова, сотрудник ВШЭ, входит в совет по попечительству при Правительстве, в общ. советы при Минтруда, при Минэкономразвития, участвовала в написании антисемейной Нац. стратегии в «интересах» детей, участвует разработке Десятилетия детства, на пару с разрушителем образования Ярославом Кузьминовым.

Что же до НИИ Минфина, которое продвигает реформу на «принципах нуждаемости» с ЕГИСС, то они замечены в тесном взаимодействии , который спит и видит, как все российские семьи обретут материальное счастье. Аналитика о новых принципах «соцподдержки», навязываемых России, представлена в докладе, составленном НИИ Минфина с выводом о том, что большинство граждан, получающих пособия, в них не нуждаются.

В числе специалистов Всемирного банка, «плодотворно» поработавших над докладом, который ложится в основу планов Правительства по дальнейшему уничтожению основ социального государства в России, — Александра Пошарац и Мария Нагерняк.

Обе дамы успевают заниматься у нас внедрением ювенальных технологий, обе недавно выступали на «Всемирном» форуме по «Десятилетию детства» в РФМ. Там Нагерняк откровенно заявила, что «профилактикой социального сиротства является секспросвет для детей»! Удивительно глубокая мысль… А. Пашарац докладывала «Лучший международный опыт по построению развитой системы защиты детей», воспевала принцип «наиболее раннего вмешательства в семью», «принятия всех решений с участием детей» и безапелляционно заявила, что «нужно изменить наше сознание, так как именно оно мешает проводить политику в этой области. Всемирный банк с НИИ Минфина замахиваются на все сферы нашей жизни. Среди прочего они предлагали ограничить объем бесплатных мед. услуг: для «более эффективного» финансирования медпомощи предлагали ввести квоту только на четыре бесплатных вызова «скорой» в год и на 8-10 бесплатных посещений врачей в поликлинике, с полным переводом .

Директор НИИ Владимир Назаров уверенно смотрит в будущее, заявляя, что «молодым людям можно советовать забыть о пенсионной системе. С середины этого столетия люди перестанут выходить на пенсию. … Постепенно должно возникнуть понимание, что ».

Суть позиции всех этих горе-новаторов г-н Назаров выразил в одной фразе: «Базовые социальные институты, формировавшиеся на протяжении столетий, быстро устаревают. В будущем нас ждёт смерть социального государства, ».

Что ж, с этим последним высказыванием сложно не согласиться: если мы не добъемся от Президента, чтобы он вышвырнул всю эту публику — начиная от министров и заканчивая их советчиками — из органов власти.

Общественники призывают всех неравнодушных граждан направлять жалобы с требованием отмены ЕГИССО и антинародной реформы социального обеспечения и (как можно большему числу — как минимум, спикеру В. Володину и руководителям фракций) с просьбой внести необходимые правки в законодательство с целью отказа от разрушительных реформ, угрожающих нацбезопасности, лишающих людей неприкосновенности частной жизни, внедряющих ювенальные технологии и вгоняющих население в нищету.

Также, если Вы не желаете попасть в ЕГИССО, не подписывайте согласий на обработку персональных данных в любых госструктурах, поскольку в силу закона государство обязано оказывать Вам госуслуги и без письменного оформления такого согласия. Кроме того, стоит направить заявления о запрете передачи Ваших персональных данных в ЕГИССО в те госструктуры, которым вы передавали Ваши данные, как минимум, в Пенсионный фонд РФ, в отдел социальной защиты.

.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира