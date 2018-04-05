Вместо киосков: как Андреевский спуск превратили в парковку По теме: Пользователей социальных сетей возмутила стихийная парковка, которая образовалась на Андреевском спуске после ликвидации МАФов с сувенирами. Фото "героев парковки" опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook журналист Иван Яковина,передает со ссылкой на . На фотографиях видно, что припаркованные авто затрудняют передвижение пешеходов и загораживают значительную часть тротуара. Большое количество машин припаркованы также на пешеходной Пейзажной аллее, где движение автомобилей не предусмотрено вообще. Андреевский спуск частично является пешеходной улицей. Проезжать по нему могут только жители ближайших домов. 28 марта президент подписал закон, регулирующий правила парковки. В декабре прошлого года за него проголосовало 237 народных депутата. Документ вступит в силу 27 сентября нынешнего года.











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