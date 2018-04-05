Экстрадированный в США российский хакер Евгений Никулин на судебном
заседании 4 апреля появился в наручниках из-за оказанного охране
физического сопротивления и попытки совершить побег. После
экстрадиции хакера в США ему была назначена медицинская экспертиза
Скриншот: Auto Test / YouTube После экстрадиции хакера в США ему
была назначена медицинская экспертиза. По словам прокурора, мужчина
вел себя вызывающе, оказывал физическое сопротивление и даже
попытался сбежать.В результате на заседание федерального суда 4
апреля Никулин появился в наручниках.Общественный защитник
россиянина заявил, что "невиновный обвиняемый имеет право на то,
чтобы к нему относились с уважением и достоинством".В результате
заседание было перенесено на конец апреля.30 марта Чехия
экстрадировала Никулина в США. В суде он не признал себя
виновным по всем пунктам выдвинутых в его адрес
обвинений.Его задержали в Праге в октябре 2016 года по запросу
ФБР. Он обвиняется судом Калифорнии в совершении хакерских атак на
цели в Соединенных Штатах. В частности, его подозревают во взломе
LinkedIn, Formspring и других сайтов. СМИ сообщали, что сотрудники
ФБР также допрашивали Никулина по делу о взломе серверов
Демократической партии США. В бюро эту информацию не
подтвердили.Агентство ТАСС отмечает, что выдачи Никулина
добивалась и Россия. В РФ его обвинили в краже с помощью интернета
$3,5 тыс. в 2009 году.
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