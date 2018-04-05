Экстрадированный в США российский хакер Евгений Никулин на судебном заседании 4 апреля появился в наручниках из-за оказанного охране физического сопротивления и попытки совершить побег. После экстрадиции хакера в США ему была назначена медицинская экспертиза Скриншот: Auto Test / YouTube После экстрадиции хакера в США ему была назначена медицинская экспертиза. По словам прокурора, мужчина вел себя вызывающе, оказывал физическое сопротивление и даже попытался сбежать.В результате на заседание федерального суда 4 апреля Никулин появился в наручниках.Общественный защитник россиянина заявил, что "невиновный обвиняемый имеет право на то, чтобы к нему относились с уважением и достоинством".В результате заседание было перенесено на конец апреля.30 марта Чехия экстрадировала Никулина в США. В суде он не признал себя виновным по всем пунктам выдвинутых в его адрес обвинений.Его задержали в Праге в октябре 2016 года по запросу ФБР. Он обвиняется судом Калифорнии в совершении хакерских атак на цели в Соединенных Штатах. В частности, его подозревают во взломе LinkedIn, Formspring и других сайтов. СМИ сообщали, что сотрудники ФБР также допрашивали Никулина по делу о взломе серверов Демократической партии США. В бюро эту информацию не подтвердили.Агентство ТАСС отмечает, что выдачи Никулина добивалась и Россия. В РФ его обвинили в краже с помощью интернета $3,5 тыс. в 2009 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша никулина что его апреля Теги: мир