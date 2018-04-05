|В Египте пожизненно посадили 35 членов «Братьев-мусульман»
|05.04.2018 00:32
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Уголовный суд Сохага в центральном Египте приговорил еще 155 обвиняемых к тюремному заключению на срок от трех до пятнадцати лет по аналогичным обвинениям, в том числе намерении убить общественных деятелей и сотрудников службы безопасности и попытке присоединиться к запрещенной группе.
Вердикт суда может быть обжалован, а для 124 подозреваемых, которые сейчас остаются на свободе, будет повторный суд.
«Братья-мусульмане»выиграли серию свободных выборов после восстания в Египте в 2011 году, а в 2012 году избралин президентом группы Мохаммеда Морси.
Год спустя военные свергли Морси на фоне массовых протестов против его правления. Власти с тех пор окрестили Братство террористической организацией.
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