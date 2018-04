Очень спорная программа HAARP, которая часто упоминается как наихудший секрет вооруженных сил США, должна возобновить работу на следующей неделе.

HAARP планирует возобновить эксперименты

Крис Фаллен, главный ученый по этой программе заявил, что запуск программы осуществится с 6 по 14 апреля и будут проводится эксперименты, финансируемые извне.

Chris Fallen

@ctfallen

I must stay at for much of the campaign April 6-14, but will continue to tweet selected experiment freqs and modes when available. Have not forgotten about earlier QSLs (mea culpa!) and am working on a better system moving forward.

3:30 AM - Mar 30, 2018

Gakona HAARPoon



16

