|HAARP возобновляет работу на следующей неделе. Что-то планируется?
|05.04.2018 00:33
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Очень спорная программа HAARP, которая часто упоминается как наихудший секрет вооруженных сил США, должна возобновить работу на следующей неделе.
HAARP планирует возобновить эксперименты
Крис Фаллен, главный ученый по этой программе заявил, что запуск программы осуществится с 6 по 14 апреля и будут проводится эксперименты, финансируемые извне.
Chris Fallen
3:30 AM - Mar 30, 2018
Эксперименты пройдут в Гаконе на Аляске, где базируются передатчики HAARP. Большая часть работы будет проводиться учеными из Университета Аляски, но в нее войдут также ученые из других университетов США, и даже государственные служащие.
Было сказано, что это не идеальное время для проведения такого рода экспериментов. Как сказал Фаллен, это «трудное время года в тяжелый период солнечного цикла» для такого рода экспериментов. «В Гаконе недостаточно темно, чтобы наблюдать за свечением неба, из-за быстро удлиняющихся дней».
По словам Фаллена, летнее время, вероятно, было бы более выгодным периодом для проведения этих экспериментов. В настоящее время, как он объясняет, HAARP может работать только на 80% мощности, но летом будет восстановлена «последняя колонна» передатчиков, и это позволит вывести объект на полную мощность.
Учитывая трудности, связанные с проведением экспериментов в это время, были подняты вопросы относительно срочности, прилагаемой к этому этапу проекта.
Может быть, Соединенные Штаты планируют использовать свою технологию изменения климата в самое ближайшее время?
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