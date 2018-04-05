Очень спорная программа HAARP, которая часто упоминается как наихудший секрет вооруженных сил США, должна возобновить работу на следующей неделе.

HAARP планирует возобновить эксперименты

Крис Фаллен, главный ученый по этой программе заявил, что запуск программы осуществится с 6 по 14 апреля и будут проводится эксперименты, финансируемые извне.





Chris Fallen

@ctfallen

I must stay at for much of the campaign April 6-14, but will continue to tweet selected experiment freqs and modes when available. Have not forgotten about earlier QSLs (mea culpa!) and am working on a better system moving forward. 3:30 AM - Mar 30, 2018

Gakona HAARPoon



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Фаллен говорит, что цель проекта – исследовать физику сцинтилляций, неравномерность магнитного поля и продольного тока магнитосферы, искусственное и естественное атмосферное свечение, стимулированные электромагнитные излучения, плазменные волны и ионизацию с радиоизлучением».

Эксперименты пройдут в Гаконе на Аляске, где базируются передатчики HAARP. Большая часть работы будет проводиться учеными из Университета Аляски, но в нее войдут также ученые из других университетов США, и даже государственные служащие.

Было сказано, что это не идеальное время для проведения такого рода экспериментов. Как сказал Фаллен, это «трудное время года в тяжелый период солнечного цикла» для такого рода экспериментов. «В Гаконе недостаточно темно, чтобы наблюдать за свечением неба, из-за быстро удлиняющихся дней».

По словам Фаллена, летнее время, вероятно, было бы более выгодным периодом для проведения этих экспериментов. В настоящее время, как он объясняет, HAARP может работать только на 80% мощности, но летом будет восстановлена «последняя колонна» передатчиков, и это позволит вывести объект на полную мощность.

Учитывая трудности, связанные с проведением экспериментов в это время, были подняты вопросы относительно срочности, прилагаемой к этому этапу проекта.

Может быть, Соединенные Штаты планируют использовать свою технологию изменения климата в самое ближайшее время?

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