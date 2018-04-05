Погода, Новости, загрузка...
Ешлі Грем у елегантному костюмі показала пишні груди (ФОТО)
05.04.2018 00:35
5963_947920.jpg (20.18 Kb)

Відома плюс-сайз модель Ешлі Грем вміє спокушати шанувальників навіть у нестандартному для цієї справи вбранні: так, зірка опублікувала кілька світлин, на яких позує у чорному офісному костюмі з неймовірним декольте.

Як виявилося, пишнотіла красуня в такому образі з'явилася на шоу "Топ-модель по-американськи", де вона є суддею.

"Сексуальний вечірній вихід на "Топ-модель по-американськи", - підписала фото Ешлі.

2210_09.jpg (25.38 Kb)3341_08.jpg (27.79 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить