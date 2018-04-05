|Ешлі Грем у елегантному костюмі показала пишні груди (ФОТО)
|05.04.2018 00:35
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Відома плюс-сайз модель Ешлі Грем вміє спокушати шанувальників навіть у нестандартному для цієї справи вбранні: так, зірка опублікувала кілька світлин, на яких позує у чорному офісному костюмі з неймовірним декольте.
Як виявилося, пишнотіла красуня в такому образі з'явилася на шоу "Топ-модель по-американськи", де вона є суддею.
"Сексуальний вечірній вихід на "Топ-модель по-американськи", - підписала фото Ешлі.
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